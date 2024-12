Ticiane Pinheiro - Divulgação / Record

Publicado 31/12/2024 10:08

Rio - Ticiane Pinheiro, de 48 anos, comanda o especial de Réveillon do "Canta Comigo", na Record, nesta terça-feira (31), a partir das 22h30. O programa trará de volta as vozes que conquistaram os jurados e o coração do público nos palcos do "Canta Comigo" e "Canta Comigo Teen", neste ano. A atração terá performances marcantes e muita música boa.

A apresentadora vai passar a virada do ano com o marido, César Tralli e a filha,Manuella, no Nordeste. Ela, no entanto, já estará de volta à frente do "Hoje em Dia", da Record, na próxima quinta-feira (2).

Animada para a chegada de 2025, Ticiane publicou um vídeo divertido dançando ao som a música "Sou rica, muito rica" e brincou sobre o hit ser um "mantra poderoso" para o próximo ano. "Rica de saúde para continuar trabalhando e conquistar tudo que desejamos, rica de amor, rica de felicidades", escreveu ela na legenda.