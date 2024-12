Raul Gil - Reprodução / Instagram

Raul Gil

Publicado 28/12/2024 16:49

Rio - Neste sábado (28), Raul Gil, de 86 anos, apresentou pela última vez o "Programa Raul Gil" no SBT, marcando o encerramento de uma trajetória de 14 anos na emissora. Emocionado, o apresentador fez questão de agradecer a família Abravanel, aos patrocinadores e a todos os profissionais que fizeram parte do programa ao longo dos anos.



O veterano iniciou sua despedida destacando a importância da parceria com o canal de Silvio Santos, onde esteve desde 2010. "Queria agradecer aos nossos patrocinadores, que acreditaram no programa Raul Gil, alguns que acreditaram no Raul Gil, na voz, na interpretação, e mandar aquele recado para você, telespectador. Acredite, a gente faz muita propaganda com amor, coração, carinho, e o SBT é o que nós mais temos que agradecer", disse.



Raul Gil também dedicou palavras de carinho e respeito a Silvio Santos, que faleceu neste ano. "A família Abravanel nos acolheu sempre com muito amor e carinho. Agradeço ao meu patrão, meu amigo, meu colega, uma pessoa que me ensinou muito as coisas da vida quando eu iniciei minha carreira: Silvio Santos. Eu sempre falei, na primeira vez que fui entrevistado logo pela manhã em que ele faleceu, eu falei: quem faleceu foi Senor Abravanel. Silvio Santos nunca vai morrer".



"Silvio Santos será eterno nos nossos corações e mente, porque Silvio Santos fez muita coisa boa nessa vida aqui na Terra. Foi um dos maiores comunicadores desse país, e muitos como eu se espelharam no Silvio Santos para sermos apresentadores. Onde você estiver, meu amigo Silvio Santos, obrigado!", continuou.



No último episódio, Raul Gil encerrou a competição "Shadow Brasil Gospel" e, ao final, concluiu a despedida. "Estamos encerrando o programa de 2024. O último Programa Raul Gil no SBT. Eu quero agradecer a todos vocês do auditório, à produção, a todas as meninas que ajudaram o Programa Raul Gil, a todos que fazem parte: segurança, câmera, diretoria. Agradecer, em especial, a família Abravanel".



"Este ano vai ser um ano triste para eles, porque eles gostariam de estar comemorando com a presença do nosso grande Silvio Santos. Que Deus nos dê paz para o mundo, para que a gente não assista na televisão tanta bomba, tantos mísseis. Vamos assistir a flores, amor, alegria, canto. Tudo isso é o que eu quero desejar a vocês: paz, amor, emprego. Muita gente desempregada, passando fome nesse mundo. A todos vocês, façam uma oração para as pessoas que vocês tanto amam. Muito obrigado, feliz Ano-novo para vocês", finalizou.

