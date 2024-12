- Nelson Di Rago / TV Globo

Publicado 26/12/2024 10:27

Rio - Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos, no Rio, nesta quinta-feira (26), deu vida a personagens memoráveis na televisão brasileira. Um deles foi o conde Vladimir Polanski (Vlad), de "Vamp "(1991), um vampiro-chefe debochado, seguidor de Natasha (Claudia Ohana).

Em uma das cenas do personagem, dono do bordão 'gotoso', ele imitou Michael Jackson no clipe de "Thriller". O artista voltou a dar vida ao personagem, em 2019, na série "Cine Holliúdy".

Outro papel marcante do veterano foi Barbosa, da "TV Pirata" (1988), um senhor de cabelo branco e beiçudo, que conquistou o público. Em "Estúpido Cupido" (1976), Ney deu vida a Mederiquis, um jovem dos anos 50. Playboy e fã de Elvis Presley, ele era líder do conjunto de rock e se envolvia com a carioca Betina (Heloísa Millet).

Em "O Cravo e a Rosa" (2000), o ator interpretou Cornélio, marido de Dinorá (Maria Padilha) e tio de Petruchio (Eduardo Moscovis). Engraçado e tímido, o personagem fazia tudo o que a mulher, que traía ele, queria e cuidava da gata da sogra, Josefa (Eva Todor), embora tivesse alergia ao animal. Em 2022, Ney brilhou novamente como o vampiro o Nosferatu, em "Beijo do Vampiro".

Na minissérie "Rabo de Saia" (1984), o ator deu vida a Quequé, um caixeiro-viajante que mantinha três famílias em diferentes cidades fictícias do Nordeste.