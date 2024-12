César Tralli e Ticiane Pinheiro cantam juntos no ’Altas Horas’ - Reprodução / X

César Tralli e Ticiane Pinheiro cantam juntos no ’Altas Horas’Reprodução / X

Publicado 22/12/2024 09:01

Rio - César Tralli e Ticiane Pinheiro emocionaram o público ao protagonizarem momentos românticos durante o programa "Altas Horas", da TV Globo, deste sábado (21). Além de relembrarem o início do relacionamento, o casal cantou a canção "Meu Erro", de Os Paralamas do Sucesso.

A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record, brincou: "Se der ruim, não teve ensaio aqui não, gente. Vocês ajudam com as palmas". Helô Pinheiro, que estava entre os convidados da atração, deu todo apoio à filha e ao genro. "Mamãe ajuda", disse a 'Garota de Ipanema'. A performance teve muita animação e foi finalizada com um beijo.



Durante o programa comandado por Serginho Groisman, Ticiane revelou que os dois têm um passado musical. "O César já teve banda de rock e eu já fui cantora quando era criança, cantava em vários programas infantis".

Em outro momento da atração, o casal recordou o início do relacionamento. "A gente se conheceu em um salão de beleza. Engraçado, né?", iniciou o jornalista, que pediu para a amada continuar a história pois é 'tímido'. Ticiane, então, detalhou o momento. "Eu estava esperando [no salão de beleza], ele estava na cadeira e eu não vi que era ele. E eu falando, falando, eu falo pelos 'cotovelos. Quando ele levantou, eu fiquei sem graça. Falei: 'Oi. Tudo bem? Prazer'. Ele pediu meu telefone e demorou uns 15 dias pra ligar", recordou a apresentadora.



O âncora do "Jornal Hoje", da TV Globo, explicou a demora para fazer a ligação. "Eu vou ser honesto. Sou um homem romântico, à moda antiga. E eu não queria queimar etapa. Queria que fosse algo com um processo legal, natural, em que a gente pudesse se conhecer. E aí, felizmente deu tudo certo e estamos aqui", celebrou Tralli.

Helô Pinheiro não economizou nos elogios ao jornalista. "Eu tenho um genro inteligente, bonito e agradável. Hoje, um ótimo pai, marido e genro. Enfim, quando conheci eu falei: 'Nossa, dessa vez eu acho que a Tici vai curtir a vida dela", disse, recebendo aplausos. Aos risos e envergonhada, a filha escondeu o rosto. Em tom descontraído, Tralli agradeceu: "Isso que é sogra. Boa sogra". "Eu senti segurança. Eu tive mais segurança, mais firmeza na coisa", completou a empresária.



Ticiane e César começaram a namorar em 2014 e oficializaram a união em dezembro de 2017. Eles são pais de Manuella, de 5 anos. A apresentadora também é mãe de Rafaella, de 15, fruto do antigo casamento com o empresário Roberto Justus.

