Rodrigo Faro durante despedida com a equipe de seu programa na Record - Reprodução/Instagram

Publicado 21/12/2024 07:59 | Atualizado 21/12/2024 11:33

Rio - Rodrigo Faro se despediu dos integrantes da equipe de seu programa após a última gravação do "Hora do Faro", da Record, na última sexta-feira (20). O apresentador não renovou o contrato e deixa a emissora depois de 16 anos.

"Cada um de vocês faz parte dessa história. Desde a primeira vez que eu pisei nesse palco, chegamos com um monte de dúvidas, se ia dar certo. Eu posso dizer que eu me formei um comunicador aqui neste palco. Muitos estão aqui desde o meu primeiro dia. Eu quero agradecer cada um de vocês pela dedicação. A nossa história foi feita de talento. Aqui eu vivi os melhores momentos profissionais, quantas coisas fizemos juntos, né? Quantas vidas nós transformamos nesse palco? São profissionais que eu sei que eu posso contar", disse.

O comunicador também entregou uma carta para os colaboradores. "Eu quero agradecer toda a dedicação, talento e por estar ao meu lado durante todos esses anos de sucesso. Desejo que o seu Natal seja maravilhoso, que 2025 seja um ano abençoado e repleto de conquistas. E nunca se esqueça: você faz parte dessa história de sucesso", escreveu.

Fim de Ciclo

O anúncio da saída da Record foi divulgado em um comunicado nas redes sociais de Rodrigo Faro. "Decidimos em comum acordo (emissora e eu) não renovar o meu contrato, uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", anunciou.

"Aos meus colegas, e, principalmente, a vocês, que me acompanharam ao longo dessa jornada. O carinho, respeito e a confiança do público foram e sempre serão a minha maior motivação. Este não é um adeus, mas sim um até breve. Estou animado para os novos desafios e projetos que estão por vir. Em breve contarei todas as novidades, e espero continuar contando com o apoio de vocês nessa nova fase da minha carreira".