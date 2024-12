Viih Tube - Reprodução/Globo

Publicado 23/12/2024 08:57

Rio - Viih Tube e Eliezer recordaram o período de incertezas que enfrentaram com a internação do filho Ravi, de um mês, que apresentou um quadro de enterocolite duas semanas após o nascimento. A influenciadora digital se emocionou ao explicar todo o processo até a descoberta do diagnóstico. Os dois também são pais de Lua Di Felice, de 1 ano e 8 meses.

Ao "Fantástico", os ex-BBBs contaram que levaram o recém-nascido ao médico depois de notarem sangue nas fezes do menino. "E aí, veio a segunda fralda de cocô e não com um aspecto de borra de café, mas um aspecto que eles chamam de geleia de framboesa, mais vivo o sangue", explicou Viih Tube.

A suspeita é de que a enterocolite, que é uma inflamação nos intestinos grosso e delgado, possa ter sido desencadeada por uma alergia alimentar durante a amamentação, mas só poderão realizar exames para confirmar quando o filho completar 18 meses. Segundo Eliezer, Ravi correu risco de perfuração, que levaria a óbito, e precisaria de cirurgia, mas foi descartada após o tratamento.

"Tinha muito medo, mas nunca deixei de acreditar. Que bom que agora ele está bem e estamos em casa. A gente viveu muita coisa, muita coisa que a internet nem sabe nos últimos dias", desabafou a influenciadora.

Mais sustos

"Eu aprendi a conversar com Deus, aprendi a pedir, a orar agora com o Ravi. Porque acho que a única coisa que a gente tinha certeza era que Deus estava ali", explicou. Eliezer comentou a felicidade de passar o fim de ano com o menino em casa. "Vai ser o Natal para comemorar a vitória que Deus nos deu. A gente não sabia que ele passaria o Natal com a gente".