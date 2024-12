Silvio Santos recebeu homenagem do SBT após sua morte - Reprodução / Internet

Publicado 23/12/2024 05:00

Rio - O ano de 2024 foi um dos mais intensos para a televisão brasileira. Os reality shows entregaram brigas intensas, expulsão, dupla desistência e até desclassificação de participante por razões médicas. Já as emissoras precisaram lidar com saídas e chegadas de apresentadores, principalmente das atrações dominicais. A morte de Silvio Santos gerou muitas homenagens e marcou o fim de uma era. Não faltou assunto para os telespectadores! Confira tudo que agitou as telinhas neste ano:

Com o puxadinho, uma dupla entrou no jogo com imunidade por decisão do público e mais três foram escolhidas ao vivo pelos integrantes confinados na casa mais vigiada do Brasil. Por meio da dinâmica veio o campeão e protagonista da temporada: Davi Brito. O baiano protagonizou as maiores tretas do programa, com direito a ter sua mala jogada na piscina por uma adversária e o pedido de expulsão da rival Wanessa Camargo. O motorista de aplicativo faturou R$ 2,92 milhões, maior prêmio da história da atração.

A Fazenda 16: O programa da Record carimbou o ano dos homens em reality shows. Com grupos encabeçados por Zé Love e Sacha Bali, a atração foi marcada pela dupla desistência de MC Zaac e Fernanda Campos após a ex-affair de Neymar Jr acusar o ator de agressão. A edição ainda sofreu outra baixa com a desclassificação de Rachel Brito, irmã do vencedor do "BBB 23", depois de passar mal durante a prova de fogo. O vencedor da temporada foi Sacha Bali com 50,93% dos votos.

Virginia Fonseca estreia como apresentadora: Dona de um perfil com mais de 50 milhões de seguidores, a influenciadora digital ganhou uma atração no SBT. O "Sabadou com Virginia" chegou às telinhas da emissora em abril.

Eliana deixa o SBT: A relação de 15 anos entre a apresentadora e a emissora da família Abravanel terminou em junho com a exibição do último "Programa Eliana". Dois meses antes, o SBT havia anunciado a saída de sua contratada, que alegou ser "o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais". O destino da loira foi a TV Globo. A emissora também apostou na contratação de Maisa, ex-estrela mirim do SBT, que integra o elenco da novela das 18h "Garota do Momento".

Homenagens a Silvio Santos: O mês de agosto foi marcado pela morte de Silvio Santos, ícone da televisão brasileira. O apresentador deixou o país de luto e recebeu homenagens em programas de diferentes emissoras. O "Jornal Nacional" colocou no ar uma edição especial para revisitar a trajetória de Senor Abravanel. Já o SBT reservou o dia seguinte à perda do comunicador, curiosamente um domingo, para reprisar antigas atrações do "homem do baú".

Boninho anuncia saída da TV Globo: Com mais de quatro décadas na emissora, o diretor optou por seguir novos caminhos de forma independente. O Big Boss do maior reality show do país deixou o comando para Rodrigo Dourado. A despedida de Boninho foi na direção do especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos.

Garota do Momento: A novela das 18h estreou apenas em novembro, mas ganhou o coração dos telespectadores desde o primeiro capítulo. Ambientada nas décadas de 1940 e 1950, a história acompanha Beatriz (Duda Santos), que troca a Região Serrana pelo Rio de Janeiro em busca da mãe, Clarice (Carol Castro). A jovem acredita que foi abandonada, mas quando reencontra a familiar descobre que a mãe não se lembra dela e ainda tem outra filha com o mesmo nome: Bia (Maisa). Enquanto tenta compreender o passado, a jovem se torna garota propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país.

Rodrigo Faro não renova contrato com a Record: Contratado desde 2008, Rodrigo Faro optou em comum acordo por deixar a emissora. O apresentador de 51 anos informou que foi "uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão" e afirmou estar animado para o próximo desafio profissional.

Reformulações no SBT: Daniela Beyruti, uma das filhas de Silvio Santos e presidente da emissora, movimentou o quadro de funcionários. O programa "Chega Mais" acabou e seus apresentadores Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias deixaram a casa. Becca Milano, Christina Rocha, Chris Flores e os locutores Cléber Machado e Téo José também seguiram novos caminhos. Em dezembro, foi a vez de Raul Gil encerrar mais uma passagem pelo SBT após 14 anos no ar.

Band sofre duas baixas: Comandante do "MasterChef Brasil" por 10 anos, Ana Paula Padrão surpreendeu ao anunciar a saída da emissora após a temporada de confeitaria do reality culinário. José Luiz Datena também deixou a Band e encontrou um espaço no SBT, onde assumiu a apresentação do "Tá na Hora".