Claudia Ohana e Ney Latorraca eram amigos e atuaram juntos em "Vamp", uma das novelas de maior sucesso da TV GloboReprodução / TV Globo

Publicado 26/12/2024 10:42

A atriz Claudia Ohana se emocionou ao falar, nesta quinta-feira (26), sobre a morte de Ney Latorraca. Os dois eram amigos e atuaram juntos em "Vamp", uma das novelas de maior sucesso da TV Globo. O ator faleceu nesta quinta, aos 80 anos, em decorrência de uma sepse pulmonar

"Está sendo bem difícil. Fui pega de surpresa. Estava no Rio ontem, vim para São Paulo e agora tive essa notícia. Queria estar no Rio para ficar mais perto", afirmou Claudia Ohana durante o programa "Encontro com Patrícia Poeta".

Além do legado profissional, a atriz afirmou que o mais triste é perder o Ney como amigo.

"Todo mundo sabe do trabalho dele, maravilhoso, de como ele era um ator dedicado. Ele se arriscava, não tinha medo, era parceiro. Com ele fiz personagens incríveis, então tem todo legado de um grande artista, sem dúvida. Agora, o que é mais triste para mim é o amigo, o Ney querido, que você liga, que fala uma coisa, que apoia. O Ney que brinca, o Ney amigo", lamentou.

Além da novela "Vamp", Claudia Ohana e Ney Latorraca também trabalharam juntos em outros projetos. Entre eles, dois filmes, "Ópera do Malandro" e "A Bela Palomera", e a peça de teatro "Vamp: O musical".

"Eu fiz Vamp, a gente dividiu o grande sucesso que foi essa novela, que ficou marcada na nossa carreira, com certeza, mas depois nós fizemos dois filmes juntos, a Ópera do Malandro e A Bela Palomera, onde a gente fazia um casal. Aí depois fomos para o teatro, e no teatro, você conhece realmente a outra pessoa, né? No teatro você realmente fica muito amigo. E o Ney era incrível porque, na Vamp, o musical, eu entrava, eu tinha três números seguidos, eu cantava, eu dançava, eu fazia estrela, eu fazia pirueta, eu fazia de tudo. [...] O Ney entrava, e falava "eu voltei" apenas, e o público vinha abaixo com ele", relembrou Claudia Ohana.