Ney Latorraca morre aos 80 anos no RioReprodução Instagram

Publicado 26/12/2024 12:31 | Atualizado 26/12/2024 13:13

Rio - Ney Latorraca, que morreu nesta quinta-feira (26), em decorrência de uma sepse pulmonar, será homenageado na próxima temporada do "The Masked Singer Brasil", da TV Globo. Ao lamentar a morte do ator, a apresentadora Eliana contou que o personagem "Vampiro Vald", da novela 'Vamp', vivido pelo artista, será lembrado no programa.

"Hoje o Brasil se despede de um grande artista, imortalizado em tantos personagens marcantes da nossa dramaturgia. Um deles, o 'Vampiro Vlad', de 'Vamp', é um dos homenageados da próxima temporada do 'The Masked Singer Brasil'. Deixo aqui meus sentimentos aos familiares, amigos e todos os fãs do grande Ney Latorraca, que tenho certeza que guardam com carinho cada memória", declarou.

Seguidores da artista também prestaram solidariedade. "Um dos melhores atores da televisão. Deixará saudades", disse um. "Meus profundos sentimentos, uma perca imensa para nossa cultura", afirmou outro. "Ele era um ótimo ator. Meus pêsames para a família", comentou mais um fã.