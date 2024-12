Zezé di Camargo estrela especial da Record - Deividi Correa/Divulgação

Publicado 27/12/2024 05:00 | Atualizado 27/12/2024 06:46

Rio - Zezé di Camargo, de 62 anos, é a estrela do especial de fim de ano "Rústico", da Record, nesta sexta-feira (27), a partir das 22h30. O sertanejo promete encantar o público com um show, gravado em seu cruzeiro temático "Navegando com Amigos", em novembro. O repertório da apresentação inclui sucessos já consagrados e músicas que fazem parte do projeto solo do artista, inspirado por seu estilo de vida simples.

"Levar para as pessoas alegria no final de ano, levar esperança, é importante. Estou muito feliz de ter esse especial e poder mostrar para as pessoas um pouco do meu trabalho individual, da minha carreira solo. Todo o sucesso que foi o navio foi maravilhoso", comemora o cantor.

Zezé deseja transmitir carinho ao público com essa atração. "É claro que qualquer manifestação que a gente consiga fazer nesse final de ano, principalmente, diretamente ao nosso público nos deixa muito feliz. Quando você faz um programa de televisão, você está levando aquela mensagem ao teu público e a milhares de pessoas que, de repente, nem são fãs do teu trabalho. O mais importante é a mensagem que você passa, o carinho que você transmite para as pessoas numa festa, um evento especial".

Para o cantor, o final do ano é uma época de reflexão e união familiar. Apesar de criticar o caráter comercial da data, ele valoriza o significado mais profundo: "Hoje, podendo estar com as pessoas que amo, fazer uma ceia linda e celebrar, é o ritual mais importante".



Já sobre 2025, Zezé adianta novidades que prometem movimentar sua carreira. "O público pode esperar muita coisa. Temos um DVD para gravar, músicas novas para lançar, e muitos shows. Só com o projeto ‘Rústico’, já temos mais de 40 apresentações vendidas para o ano que vem", diz. Além da música, ele também planeja expandir seus negócios paralelos: "Temos projetos no setor imobiliário, que é um segmento que a gente mantém junto com a música. Com certeza, o público vai ver muita coisa nova em 2025".



A vida pessoal de Zezé também tem sido uma fonte de inspiração e emoção. Clara, filha do cantor e Graciele Lacerda, nasceu na última quarta, dia 25 de dezembro. "Poder dar esse filho para ela (Graciele), e ela me dar também esse filho, já que é uma união nova, é um momento marcante. Talvez seja o momento mais importante de uma mulher, quando ela se transforma em mãe. Para mim, é um privilégio", diz ele, que já é pai de Wanessa, Camila e Igor, frutos do antigo casamento com Zilu Godói.

"Filhos são as únicas coisas que a gente ama acima de si próprio. Neste momento da minha vida, tanto profissional quanto social, é muito importante brindar esse momento. Estou feliz ao lado da pessoa que eu amo, e sou grato a Deus por mais esse presente", completa.