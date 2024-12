Daniel recebe Guilherme e Santiago no Viver Sertanejo - Divulgação / TV Globo

Publicado 28/12/2024 12:17

Rio - Daniel recebe as duplas Guilherme e Santiago e Guilherme e Benuto no "Viver Sertanejo", da TV Globo, gravado em sua fazenda em Brotas, no interior de São Paulo, neste domingo (29).

Na atração, os cinco se juntam e performam diversos clássicos do gênero sertanejo, compartilhando experiências e convidando o público a aproveitar o melhor da calmaria da vida do interior.

Em meio a uma boa prosa e muita música, o apresentador ainda pede que Santiago prepare uma saborosa refeição caipira. Para isso, eles vão ao galinheiro buscar ovos, colhem os vegetais direto da horta e cozinham tudo no fogão a lenha.