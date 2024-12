Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda contam sobre o processo para engravidar de Clara - Reprodução Globoplay

Publicado 30/12/2024 08:50 | Atualizado 30/12/2024 09:18

Rio - Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda contaram como foi o processo para ter a gestação da filha, Clara, que nasceu no dia 25 de dezembro. Em uma entrevista para o "Fantástico", da TV Globo, o casal mostrou o rosto da bebê, pela primeira vez, e relataram que foram feitos sete procedimentos de coleta de óvulos, até a influenciadora engravidar.

fotogaleria

"Têm muitos homens que são vasectomizados e acham que não podem ter mais filhos. Pode ter. O meu foi pulsão. Uma agulha e puxa, tira os bichinhos lá do fundo, e fecunda com o óvulo da mulher, que é quando vira o embrião. Depois que vira o embrião é que coloca no útero da mulher", afirmou o cantor.

O obstetra de Graciele, Felipe Lazar, contou que foi uma gravidez de risco. "Essa gravidez foi de risco porque a gente passou por uma série de problemas ao longo desse período. Ela teve quatro perdas durante esse processo", declarou.

Clara estava prevista para nascer no dia quatro de janeiro, mas precisou ser antecipada, depois de fortes contrações. "E aí, eu acredito, assim, que tudo foi uma preparação. Tudo foi um dedo lá de cima que fez tudo bonitinho. E, para terminar, ela veio no dia do Natal. Então, quem tem fé, quem acredita em Deus, sabe o que eu estou falando", disse a influenciadora.



O cantor concluiu refletindo sobre os filhos. "Filho é a única coisa que a gente ama acima de si próprio, né? Eu falo. Filho é um coração da gente fora do corpo".