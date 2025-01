Tony Ramos é jurado da 5ª temporada do The Masked Singer Brasil - Globo/ Maurício Fidalgo.

Tony Ramos é jurado da 5ª temporada do The Masked Singer BrasilGlobo/ Maurício Fidalgo.

Publicado 04/01/2025 05:00

Rio - Tony Ramos, 76 anos, começa 2025 cheio de novidades. Ele fará sua estreia como jurado do "The Masked Singer Brasil", que começa no dia 12 de janeiro, na TV Globo. O ator se junta ao time formado ainda por Belo, Tatá Werneck e Sabrina Sato, além de Kenya Sade nos bastidores e Eliana como apresentadora . Sua participação promete ajudar o público a recordar momentos especiais das novelas da emissora.

fotogaleria

Essa edição temática dá início às celebrações de 60 anos da Globo ao homenagear a teledramaturgia com fantasias inspiradas em personagens marcantes das novelas, além das apresentações musicais trazerem trilhas sonoras memoráveis.

Ícone da teledramaturgia brasileira, Tony Ramos conta como se preparou para o programa. "Procurei me informar mais e pedi para a direção uma mídia que tivesse um pouco de hip hop e músicas mais variadas para eu ouvir, me atualizar e ter uma ideia de timbres vocais. O sertanejo eu conheço bastante coisa, mas tinha muita coisa nova [...], eu me familiarizei com muitas coisas que eu não tinha contato. Foi muito bom".



O grande encanto do programa, segundo o ator, está na surpresa. "É você ter certeza de que é alguém que está ali, por baixo da fantasia, e de repente ser surpreendido por outra pessoa, apesar de você acreditar que o timbre de voz está te levando a alguém que conhece".

A temática das novelas também trouxe momentos de nostalgia para o ator, que deve comentar sobre seus personagens no programa. Com mais de 60 anos de carreira, Tony coleciona personagens marcantes, entre eles: Márcio Hayala em "O Astro" (1977), Quinzinho em "Baila Comigo" (1981), Tonico, de "Bebê a Bordo" (1988), Edu em "Rainha da Sucatga" (1990), Juca, de "A Próxima Vítima" (1995) e muito mais.

"Reviver é sempre bom, parece que está passando um filme da minha vida profissional. Quantas novelas já foram citadas, mostradas e discutidas, e que participei. É uma chance, inclusive, de esclarecer ao público algum detalhe", diz o veterano.

As fantasias dessa temporada, inspiradas nas novelas da Globo, são Bruno Mezenga de "O Rei do Gado"; Candinho e Policarpo de "Êta Mundo Bom!"; Carminha de "Avenida Brasil"; Catarina e Petrucchio de "O Cravo e a Rosa"; Dona Lurdes de "Amor de Mãe"; Foguinho de "Cobras & Lagartos"; Jade de "O Clone"; Jesuíno de "Cordel Encantado"; Juma de "Pantanal"; Nazaré Tedesco de "Senhora do Destino"; Odete Roitman de "Vale Tudo"; Penha de "Cheias de Charme"; Ruth e Raquel de "Mulheres de Areia"; Sol de "América"; Tieta da novela homônima, "Tieta"; e Vlad de "Vamp'.



Além do "The Masked", Tony, que enfrentou um problema de saúde grave no ano passado, e precisou operar o crânio, está no elenco da novela das sete "Dona de Mim", de Rosane Svartman.