Publicado 29/12/2024

Rio - Eliana encerra 2024 realizada com tantas mudanças profissionais e cheias de novidades para 2025. Após 15 anos, a apresentadora deixou o SBT, em junho, e foi contratada pela Globo. De lá para cá, virou apresentadora do "Saia Justa", do GNT, e apresentou o especial de fim de ano do "The Masked Singer Brasil" - um aquecimento para a nova temporada, que estreia dia 12 de janeiro.

"2024 foi um momento de muitas mudanças e novos desafios. Sou movida a desafios, então é claro que amei todo esse processo. Cada projeto que assumi de julho para cá exigiu um tipo diferente de preparação. Mas embarquei em todos com o mesmo espírito: o desejo de entregar o meu melhor, no padrão de qualidade que o público se acostumou a receber de mim", conta a apresentadora de 52 anos.

Apesar de tantas novidades na carreira, a loira garante que a vida pessoal segue na mesma. Ela é casada com o diretor da Globo Adriano Ricco e mãe de Arthur, do casamento com o produtor musical João Marcello Bôscoli e Manuela, do atual relacionamento.

"Em meio a tantas mudanças e novos desafios, consegui manter a normalidade no âmbito familiar… Não é sempre que a gente consegue equilibrar esses pratinhos, da vida profissional e da maternidade, ao mesmo tempo. Mas contei muito com a minha rede de apoio nesse momento de transição, um privilégio enorme, ao qual sou muito grata", diz.



Mesmo com toda a rede de apoio e privilégio, Eliana admite que - assim como milhares de mães - também já teve o sentimento de culpa por ter que conciliar trabalho e maternidade. "O equilíbrio entre a vida profissional e a maternidade nem sempre é possível. E tudo bem, sabe? Já vivi bastante esse processo de culpa, que é tão comum entre nós mulheres, causado pelas pressões que a sociedade coloca sobre nós. A cobrança pela maternidade perfeita, ao mesmo tempo em que somos, na maioria das vezes, as chefes do lar. Hoje em dia convivo mais em paz com essa questão: a rotina nem sempre acontece como prevemos".

'O maior desafio tem sido aplicar a minha expertise como apresentadora'

Ao comparar a forma de trabalhar no SBT e na Globo, a apresentadora conta que percebe semelhanças e diferenças. "Mas, em geral, o maior desafio tem sido aplicar a minha expertise como apresentadora, que já tem mais de 30 anos, a novos formatos e linguagens. O 'The Masked Singer Brasil', por exemplo, tem um formato que é super a minha cara, nesse lugar do espetáculo, do auditório… Mas trata-se de uma produção gigantesca, que usa de tecnologias novas e incríveis", explica.

Casa de verão

Além do programa na Globo, o "Casa de Verão da Eliana" estreia em 22 de janeiro, no GNT. O público vai poder acompanhar Eliana durante as suas férias, na companhia de amigos, em clima de descontração numa casa de praia alugada em Angra dos Reis, no final de outubro.

"O Casa de Verão também tem um quê de familiar, já que as entrevistas sempre fizeram parte do meu DNA como apresentadora. Mas, novamente, me vejo num formato totalmente novo, que promove conversas sinceras, de peito aberto, de um jeito que acho que só seria possível hoje, na minha maturidade", avalia.



Convidados famosos e anônimos vão fazer parte do cotidiano da residência e de dinâmicas divertidas e espontâneas. Entre os artistas confirmados estão Xuxa e Gominho, Michel Teló e Thais Fersoza, Juliette e Samuel de Assis, Fátima Bernardes e Thiago Oliveira, Claudia Raia e Tatá Cocielo e Thiaguinho.



'The Masked Singer Brasil'



Sobre o "The Masked Singer Brasil", a loira afirma que se surpreendeu com a grandiosidade do projeto, que teve as temporadas anteriores comandadas por Ivete Sangalo. "É uma superprodução nos bastidores e na cena a Broadway na TV. Além de contracenar com este elenco estrelado, trocar boas conversas com eles e principalmente com Tony Ramos, um gigante da dramaturgia, é um baita aprendizado. Amei cada um deles, Tata Werneck e sua genialidade, Belo super cantor com seu jeitão romântico, Sabrina aquela alegria de viver e Kenya uma potência", analisa.

A 5ª edição do"‘The Masked Singer Brasil" fará uma grande homenagem aos 60 anos da TV Globo em 2025 com grandes personagens da teledramaturgia brasileira, trilhas sonoras de sucesso das novelas e outras celebrações. Algumas das fantasias são: Nazaré Tedesco, de ‘Senhora do Destino’; Sol, de ‘Vai na Fé’; Foguinho, de ‘Cobras e Lagartos’; Odete Roitman, de ‘Vale Tudo’; Carminha, de ‘Avenida Brasil’; Tieta, de novela homônima; e Ruth e Raquel, de ‘Mulheres de Areia’.



"Ivete é uma das maiores cantoras em nosso país. Suas músicas já fizeram parte de lindos momentos da vida das pessoas. Fiquei muito feliz com o apoio que recebi nas redes dela logo que cheguei no 'Masked'. Assumo o posto como comunicadora deste programa com muito carinho e respeito a tudo que já foi feito", complementa.

Eliana agora trabalha na mesma empresa que o marido, que dirigiu recentemente o "Prêmio Multishow". Por enquanto, ela afirma que agenda de gravações dos dois ainda não bateu. "Mas sabemos que podemos contar um com outro se precisar", diz.

Virada do ano na praia

Com o Réveillon se aproximando, Eliana comenta que a virada do ano é um momento de agradecimento e conexão com a sua espiritualidade. "Passarei o Réveillon na praia, em contato com a natureza, como sempre faço questão de fazer", entrega ela, empolgada com tantas novidades logo no início de 2025.

"O ano já começa com tudo… A ‘Casa de Verão’ será meu novo programa no GNT, um formato super acolhedor e divertido... Além disso, é claro, estrearemos a quinta temporada do ‘Masked’, que vai até abril. Fico muito feliz do caminho que tenho trilhado na Rede Globo, minha nova casa, e de ver que o que desenhamos está acontecendo de maneira leve e muito positiva. O futuro já começou!", conclui, aos risos.