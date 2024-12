Juju Salimeni - Reprodução/Instagram

Publicado 29/12/2024 05:00

Rio - Com a chegada do Réveillon, as simpatias logo vêm à cabeça. Elas são feitas para diversos fins, como ter sorte no amor, saúde, dinheiro, emprego... Gente como a gente, as famosas também não ficam de fora e contam com um 'empurrãozinho' divino para iniciar o novo ano com o pé direito.

De acordo com o Pai Alex d'Oxalá, os rituais não tem nada relacionado com religião, mas sim com a fé de quem pratica: "As simpatias são práticas muito antigas e se confundem com muitos aspectos místicos do imaginário popular. Não estão diretamente ligadas à uma religião, mas alicerçadas na fé, valor inalienável que para muitos de nosso povo é o último recurso.”

O babalaô ainda confirma a eficiência das simpatias para conquistar o que foi pedido na virada do ano: "A união de elementos da natureza, mas o nosso encantamento através da força das palavras transforma um galhinho de Arruda numa arma poderosa contra inúmeros males. Por isso, para funcionar qualquer simpatia, cabe a nós fazer o uso equilibrado dos ingredientes, encantar com boas palavras e acrescentar uma dose generosa de fé que não tem errada! Simpatias funcionam sim!", declara.

Confira o que as simpatias que as famosas farão na virada:



Núbia Oliiver: "Na virada do ano, irei me conectar ao poder das ervas em um banho especial, despida de tudo, para que o universo me acolha por inteiro. Quero estar livre, aberta e receptiva, permitindo que todas as energias positivas fluam em minha direção e renovem meu espírito. É um ritual de entrega, purificação e um convite para um novo ciclo repleto de luz e força".

Juju Salimeni: "Gosto de levar flores para Iemanjá, que é minha mãe de cabeça. Viro o ano na praia e claro, sempre pulo as sete ondas".

Erika Schneider: "Escrevo meus pedidos para o ano que vem e gosto de passar próximo ao mar".

Alessandra Mattos: "Eu sempre pulo as ondas e como lentilha. Esse ano vou usar uma calcinha amarela para atrair prosperidade e vou escrever desejos em um papel branco e queimar".

*Reportagem do estagiário Lucas Adeniran, sob supervisão de Isabelle Rosa