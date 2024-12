Janny Motta usa cropped e saia curta balonê - Divulgação

Janny Motta usa cropped e saia curta balonêDivulgação

Publicado 29/12/2024 05:00

Rio - A contagem regressiva para a chegada de 2025 já começou! Com a proximidade do Réveillon, já está na hora de decidir que roupa usar na festa. Diante de tantas opções de cores, cada uma com seu significado, e modelos, a escolha nem sempre é fácil. Para facilitar, a influenciadora digital Janny Motta mostra algumas opções de looks.

fotogaleria

Os brancos são tradicionais na virada do ano, reforçando a simbologia de paz, pureza e renovação. Um deles é um conjunto de cropped e saia midi de linho. O visual transmite leveza e frescor. As sandálias metalizadas completam o visual, trazendo um toque moderno e sofisticado. "Este look é ideal para celebrações ao ar livre, como festas em jardins, praias ou reuniões em família. A combinação entre conforto e sofisticação o torna perfeito para ocasiões de estilo casual chique", diz a consultora de moda Luciana Peixoto.

Outra opção é uma produção composta por cropped e saia curta balonê, que está em alta. "É perfeita para festas descontraídas, mas com um toque de sofisticação, como celebrações na praia, em barcos ou eventos diurnos elegantes. É indicada para quem gosta de conforto e praticidade", declara a profissional.

Para eventos mais 'finos', um vestido longo com fenda cai bem. "Este vestido traz uma modelagem ajustada ao corpo, destacando a silhueta de forma elegante. O detalhe de uma flor no tecido e o decote drapeado reforçam o glamour do visual, ideal para ocasiões especiais. Sandálias de salto alto complementam o look sofisticado", ensina Luciana.

O vestido curto estruturado, com detalhes no busto e uma saia fluida com volume leve, também cria um visual feminino e elegante. "É perfeito para festas sofisticadas em ambientes fechados, como clubes, hotéis ou jantares formais. É um look que combina jovialidade com um toque de requinte", analisa a consultora.

Além do branco, há opções de looks em outras cores, com diversos significados. "O amarelo significa prosperidade, riqueza e otimismo; o rosa, amor, romance e ternura; verde, esperança, saúde e equilíbrio e azul, serenidade, tranquilidade e espiritualidade", lista Luciana.

Janny já sabe qual cor usará na virada do ano. "Eu amo usar tons claros, desde a véspera até a virada. É algo que me traz leveza e boas energias para o novo ano. Se vestir para mim nunca foi apenas cobrir o corpo; sempre vi a moda como uma forma de expressão. Escolher os looks é a minha maneira de mostrar quem sou!. E não dá para ignorar o significado das cores em uma ocasião tão especial como a virada do ano. Cada detalhe importa!", declara.