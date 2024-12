Aprenda a transformar as sobras de panetone em novas receitas deliciosas - SAMANTATOLEDO

Publicado 26/12/2024 09:00

Publicado 26/12/2024 09:00

Olá, meninas!

Presente em toda casa neste período do Natal, o panetone é considerado protagonista nas ceias. Mas, muitas vezes, acaba sobrando após as festas e para não guardar na geladeira sem uso, a chef Millena Sá, da Éclair Cafeteria e Bistrô passa dicas bem práticas e fáceis para você reaproveitar o panetone em casa. Confiram!

- A primeira é fazer um pavê com camadas de panetone umedecido no leite. Você pode ainda alternar a camada de panetone com camadas de baunilha, por exemplo, ou do sabor que preferir. Pavê todo mundo gosta e você irá inovar com uma nova receita.

- A segunda dica é fazer um toast de panetone com manteiga e mel. Você pode cortar o panetone em fatias e colocar em uma frigideira elétrica até ficar dourado. É uma ótima pedida para o café da manhã.

- Outra sugestão é usar o panetone como sobremesa, acompanhado de sorvete e calda, o que você tiver em casa. Além de garantir frescor, é uma combinação perfeita de sabor.

- E a última dica é assar levemente o panetone no forno e come-lo molhando no café quentinho. Ideal para o lanche da tarde.

Neste Natal, não desperdice alimentos, reutilize-os e transforme-os! Com as dicas você não verá mais o panetone somente como a clássica opção de come-lo fatiado, você pode inovar e criar mais receitas com ele. Agora, com várias sugestões, qual você vai escolher para fazer?