Dicas para não errar na decoração da mesa nas festas de fim de anoReprodução

Publicado 21/12/2024 09:00

Olá, meninas!

Mês de dezembro, correria para as compras, menu para as ceias. Tudo pronto? E a definição da mesa que impressionará seus convidados no Natal e Réveillon? Será que é necessário seguir os padrões temáticos? Na noite do dia 24, tudo tem que girar em torno do vermelho e verde? Essas e outras perguntas são dúvidas muito comuns para quem vai fazer a ceia em casa.

Para receber seus convidados em grande estilo e não errar na hora de preparar aquele banquete, listamos algumas dicas para deixar a sua noite ainda mais estilosa, com a ajuda da arquiteta Cristiane Schiavoni.

“É nessas horas que tiramos do buffet nosso jogo de louças mais elaborado, além de taças, talheres e outros acessórios que reservamos para as ocasiões especiais. As festividades de final de ano se revelam como oportunidades para ativarmos nossa criatividade. Para que a decoração da mesa faça sentido, devemos saber combinar o tipo de taça a louça, toalha, guardanapo e etc.”, explica Cristiane.

A seguir, a especialista compartilha 4 formas para não errar na hora montar a mesa. Acompanhe:

Taças: precisam ser iguais?

Não há uma sentença que proíba a combinação de taças. Elas não precisam ser todas do mesmo jogo: podemos mesclá-las e eleger a taça de água diferente das demais. Fica chique. Atenção para o uso correto de acordo com o tipo de bebida a ser servida. Fica lindo mesclar, porém é primordial destinar os itens conforme a finalidade. Nessa ‘arte’, o espumante não deve ser servido em uma taça de vinho ou vice-versa.

E quanto ao uso de velas?

As velas dispensam o uso de luzes acesas. Mas essa cenografia pede uma penumbra para que faça sentido tê-las. As mesas de Natal e Réveillon também nos remetem à presença de castiçais com velas. Porém, um erro muito comum é o excesso quando estão ao lado de outros enfeites que acabam por ocultá-las, como o caso de arranjos com plantas e flores que, muitas vezes, se apresentam com uma altura superior. Não podemos desconsiderar também o risco de acidente com fogo, siga esse conselho.



Escolha da louça

O ponto de partida para a elaboração da mesa é pensar na proposta do jantar, que pode ser uma ceia mais despojada ou formal. Essa análise conduz inclusive a definição da toalha de mesa, que pode ser desconsiderada, a depender da ocasião, e substituída pelo sousplat. O tema pensado pelo anfitrião é o fio condutor para combinar os itens existentes em casa ou, até mesmo, buscar a locação – opção interessante quando a quantidade do acervo não for suficiente ou se o propósito for inovar. Para saber se os demais acessórios combinarão, a sugestão pode ser alugar um item para fazer a simulação em casa.

Mesa posta e o menu

Nas festividades, tudo é elaborado para exaltar o menu que precisa encontrar sintonia com os pratos, talheres e as travessas onde estarão dispostas as comidas. Pensando na organização, é preciso evitar que tudo fique disposto em uma única posição da mesa, principalmente se ela for extensa. Nesses casos, fracionar em mais de um elemento para facilitar o acesso na hora de servir. Isso deixa as pessoas muito mais à vontade.

Bônus: o dia depois da festa

Arranjos florais e materiais leves são boas pedidas pensando no café da manhã ou no almoço do dia de Natal e Ano Novo, pois combinam sutileza com uma proposta mais moderna.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.