Presentes movimentam o comércio nesta épocaReprodução

Publicado 15/12/2024 00:00

Dezembro é o mês que reúne a maior troca de presentes do ano. Esta época tem um maior movimento no comércio por conta dos presentes de Natal e os preparativos para as festas. Mas essa temporada também acaba gerando maior incidência de reclamações e queixas através dos canais de defesa do consumidor.



Muitos consumidores ainda desconhecem os seus direitos básicos. Para esclarecer essas dúvidas, conversamos com Alessandro Carracena, subsecretário de Estado de defesa do Consumidor. Confira as dicas!



TROCAS: de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor, os produtos com defeitos têm prazos pré-estabelecidos para troca da seguinte maneira: se for bem durável, o consumidor tem até 90 dias, ou seja três meses para a troca, a partir da data da compra na nota fiscal. E se for bem não durável, esse prazo já é de apenas 30 dias. Quando à troca por tamanho, modelo e cor, é preciso estar atento à política de trocas das empresas, pois a legislação não obriga o fornecedor de produtos e serviços a fazer a troca quando é adquirido diretamente pelo consumidor e não apresenta nenhum tipo de defeito.



COMPRA ON-LINE: as compras feitas fora das lojas físicas, através da internet, por telefone, os consumidores têm o prazo de até sete dias para exercer o direito de arrependimento. Ou seja, todos têm o direito de não querer mais ficar com o produto, tendo o direito de pedir a devolução dos valores pagos ou ainda a substituição do produto comprado por outro de mesmo valor e qualidade.







Dicas para evitar gastos compulsivos

O espírito natalino pode levar a gastos excessivos. Um presente aqui, uma roupa nova ali, uma ceia cheia de itens caros. Esses e outros fatores podem gerar um rombo no orçamento. Então, a dica é resistir ao impulso e evitar comprar mais do que o necessário. Conversamos também com Marley Marques, psicóloga do Centro Universitário Newton Paiva Wyden, ela deixou dicas para um consumo consciente. Confira!



• Planeje suas compras com antecedência: liste os itens realmente necessários. Defina um orçamento e pesquise preços com antecedência para evitar falsas promoções e compre apenas o essencial.



• Priorize qualidade, não quantidade: Produtos mais baratos nem sempre são os mais sustentáveis ou duradouros. Invista em itens de qualidade que tenham maior vida útil, evitando descartes frequentes e desnecessários.



• Questione suas necessidades: Antes de finalizar uma compra, pergunte-se: Eu realmente preciso disso? ou Isso se encaixa no meu orçamento e nos meus valores? Reflexões rápidas podem evitar compras impulsivas.



• Evite dívidas e parcelas excessivas: Presentinhos em excesso podem levar a gastos além do planejado. Se optar por parcelar, assegure-se de que as parcelas caibam no seu orçamento mensal sem comprometer outras prioridades financeiras.







Torta de Palhetone

Mistura de palha americana e panetoneDivulgação

Que tal uma receita inusitada e criativa para a noite de Natal? Anote essa dica de Torta de Palhetone, uma mistura de palha americana e panetone, simplesmente deliciosa! Receita das chefs irmãs Carol e Marcela Franco, da Confeitaria Sweet November.



Ingredientes:

- 4 latas de leite condensado

- 12 colheres de sopa de cacau em pó

- 2 caixas creme de leite UHT 200g

- 1 pacote biscoito maizena

- 1 chocotone 400g



Modo de fazer: Em uma panela, adicione o leite condensado, o cacau em pó e o creme de leite e homogenize a mistura com um fouet antes de colocar no fogo. Leve ao fogo médio/alto e mexa a mistura o tempo todo para não grudar. Assim que começar a soltar do fundo da panela retire imediatamente do fogo.



O brigadeiro deve estar em um ponto menos do brigadeiro de enrolar para que facilite na hora de montar a torta.



Em uma forma redonda de fundo removível de 20cm de diâmetro coloque um disco de papel manteiga no fundo. Para iniciar a montagem da torta, coloque uma camada de chocotone desfiado no fundo da forma, completando todo o diâmetro. Com o brigadeiro ainda morno, coloque uma camada de brigadeiro por cima do chocotone até cobrir. Em seguida, faça uma camada com o biscoito maizena, também completando todos os espaços da forma. Depois, coloque mais uma camada de brigadeiro, outra de chocotone, e assim sucessivamente até finalizar a montagem da torta intercalando os ingredientes. A última camada deve ser de brigadeiro.



Leve a torta para gelar por pelo menos 4h antes de desenformar. Após esse tempo, desenforme a torta - sem esquecer de tirar o papel manteiga do fundo - e finalize conforme sua preferência. Pode colocar farofinha de biscoito, confeitos de chocolate, brigadeiros, o que sua imaginação desejar! Você pode servir em temperatura ambiente ou gelada, como preferir.







Beleza da Alma

