Cuidados com a pele no verão - Reprodução

Cuidados com a pele no verãoReprodução

Publicado 12/12/2024 09:00

Olá, meninas!

Com a chegada das altas temperaturas, a pele sofre os impactos do calor intenso: poros dilatados, excesso de oleosidade, e uma maior predisposição ao surgimento de cravos e espinhas. Mas, com alguns cuidados simples e o apoio de tratamentos estéticos pontuais, é possível manter a saúde da pele e garantir um glow natural durante o verão. Confira as dicas da Vitória Braga, biomédica e esteticista da clínica All Esthetic.

1. Cuide da alimentação: o segredo vem de dentro para fora

Um prato equilibrado é a base para uma pele saudável, especialmente no verão. O calor tende a aumentar a produção de sebo e causar desequilíbrios na derme. Por isso, prefira alimentos leves, como saladas, frutas e proteínas magras. Frutas cítricas e vegetais ricos em água, como melancia e pepino, ajudam na hidratação e combatem os radicais livres graças aos antioxidantes. Por outro lado, evite o excesso de açúcar, frituras e alimentos ultraprocessados, que aumentam a inflamação do organismo e podem estimular o surgimento de acne. Ah, e lembre-se: água é sua maior aliada.

2. Invista em uma limpeza de pele para renovar

Nos meses mais quentes, manter os poros limpos é essencial. Tratamentos que combinam tecnologia e técnicas manuais são ideais para deixar a pele equilibrada e iluminada.

3. Aposte em tecnologias que promovem firmeza e rejuvenescimento

O calor não precisa ser inimigo dos procedimentos estéticos. Equipamentos como o Ultraformer, que utiliza ultrassom micro e macrofocado, são uma alternativa eficaz para quem deseja tratar flacidez e estimular o colágeno de forma natural e segura. Para quem prefere algo mais suave, os bioestimuladores injetáveis também são uma excelente escolha. Eles ativam os fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno, ajudando a preservar a estrutura da pele e prevenir o envelhecimento precoce.

A escolha do tratamento certo faz toda a diferença. Mais do que estética, o cuidado com a pele deve priorizar saúde e prevenção. Por isso, sempre busque a orientação de um dermatologista ou de um profissional especializado antes de optar por qualquer procedimento.

Gostaram das dicas? Aguardo vocês no meu programa na TV Band, o Vem Com a Gente, de segunda a sexta a partir das 13h40. E também no meu Instagram @gardeniacavalcanti.