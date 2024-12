O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos) - Reprodução

Publicado 08/12/2024 00:00

Estamos na campanha Dezembro Laranja, que busca conscientizar a população sobre esta doença, mas preocupação de cuidar da saúde deve ser reforçada todos os meses. O uso do protetor solar é um dos ingredientes prioritários para pegar sol e evitar queimaduras e o câncer de pele. A recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), que organiza desde 2014 em todo o país a campanha Dezembro Laranja, é que o cuidado com a pele deve ser constante, independentemente da estação do ano.



“O câncer de pele é o de maior incidência na população brasileira e é um tumor que pode ser evitado. Uma das causas é justamente o acúmulo de sol ao longo da vida. Portanto, a importância da campanha Dezembro Laranja, que esclarece à população sobre os cuidados da pele ainda entre os mais jovens. É possível pegar sol sem pôr a pele em risco. Ao se expor ao sol devemos usar o filtro solar 30 minutos antes, e alguma barreira física, que pode ser um chapéu e também devemos usar óculos com lente UV, que vai proteger os olhos e a pálpebra, também uma área que favorece o surgimento desse câncer", explica o dermatologista Antonio D'Acri, presidente da SBDRJ.



Câncer de pele



O tumor maligno mais incidente no Brasil é o de pele não melanoma (31,3% do total de casos), seguido pelos de mama feminina (10,5%), próstata (10,2%), cólon e reto (6,5%), pulmão (4,6%) e estômago (3,1%), segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). São cerca de 185 mil novos casos de câncer de pele ao ano no Brasil. Quando descoberto no início, ele tem mais de 90% de chances de cura. Por isso, deve ser redobrado o esforço para que a população fique atenta aos sinais e sintomas.







Looks para o Natal: Inspirações natalinas para todos os estilos

Um clássico que nunca falha: um lookinho vermelho! - Freepik

O Natal está chegando e para muitas mulheres uma das partes mais especiais desta temporada é a escolha do look natalino. Seja para ficar em casa e comemorar com a família, com os amigos ou para uma festa em grande estilo, a produção precisa estar impecável e a cada ano algumas peças formam novas tendências. Outras têm aquele gostinho especial e lembram bem o espírito natalino.



E você, já escolheu com qual roupa vai passar o Natal? Convidamos a especialista em moda Bia Herrero, que destacou cinco inspirações de peças e looks que podem te ajudar no momento de se vestir para o Natal. Confere aí!



Look vermelho

A primeira ideia é um clássico que nunca falha: um lookinho vermelho! Pode ser um vestido, um conjuntinho ou até uma peça única. O vermelho é a cara do Natal. Um penteado simples já fecha o visual com chave de ouro.



Vestido básico preto

Agora, se você quer fugir do vermelho, um vestido preto básico é perfeito. O segredo? Apostar nos laços de cabelo! Eles estão super em alta e têm tudo a ver com o clima natalino. Dá para ficar chique e ainda super na tendência.



Sainha com body neutro

E se você estiver na dúvida ou não tiver um look especial, calma! Um body básico e neutro com uma sainha já resolve. Aí é só caprichar no penteado e arrasar na make. Pronto, já está linda pra curtir o Natal, mesmo que seja no sofá!







Beleza da Alma

“Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro, numa página nova”. (Mario Quintana)