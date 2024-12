Aprenda a fazer um bolo para o Natal, o Bolo Chocolatudo com brigadeiro cremoso de chocolate - Divulgação

Aprenda a fazer um bolo para o Natal, o Bolo Chocolatudo com brigadeiro cremoso de chocolateDivulgação

Publicado 06/12/2024 09:00

Olá, meninas!

O Natal está chegando! Essa é uma temporada que sempre conta com um verdadeiro banquete de sobremesas. Uma delícia atrás da outra! Para fazer bonito e deixar a noite de Natal ainda mais saborosa, separamos uma receita especial da chef Diva Oliveira, a Escola de Confeitaria. O doce também pode ser servido com sorvete e o sucesso é garantido!

Bolo Casa de Natal Chocolatudo com brigadeiro cremoso de chocolate

Ingredientes:

200 g de manteiga sem sal

200g de açúcar refinado

200g de ovos

180 g de farinha de trigo sem fermento

35 g de cacau em pó

50g de chocolate 70% derretido

1 g de bicarbonato de sódio

1 g de sal

12 g de fermento em pó

120 g de creme de leite (UHT)

Preparo:

Na batedeira usando o globo coloque a manteiga e o açúcar e bata até ficar esbranquiçado.

Acrescente os ovos e bata até dobrar de volume.

Acrescente o creme de leite e bata rapidamente.

Entregue com o chocolate derretido e misture até incorporar

Em uma vasilha misture a farinha de trigo, o cacau peneirado, o sal, o fermento em pó, e o bicarbonato de sódio.

Adicione os secos a mistura que está na batedeira e bata rapidamente.

Despeje a massa em uma forma de buraco com 22 cm de diâmetro untada com desmoldante

Leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutos. Desenforme ainda morno.

Ingredientes para o Brigadeiro cremoso:

395 g de leite condensado integral

200 g de creme de leite uht

100 g de chocolate em gotas meio amargo

Preparo do Brigadeiro cremoso:

Coloque todos os ingredientes na panela em fogo médio mexendo até alcançar o ponto de bloco. O brigadeiro deve ficar com uma consistência bem cremosa. Aguarde esfriar para colocar sobre o bolo