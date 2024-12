Um dica é desconfiar de promoções exageradas - Freepik

Publicado 01/12/2024 00:00

Na última sexta, a Black Friday esquentou bastante o comércio. Essa época de promoções está chegando ao fim, mas ela deixa um importante alerta que serve para o ano inteiro: cuidado para não cair em falsas promoções! O advogado tributário Júlio Caires deixou algumas dicas para evitar propagandas enganosas.



1. Evite compras por impulso fazendo uma lista de prioridades e desejos e estabeleça a verba que tem para gastar.



2. Pesquise a reputação do local que está anunciando as vendas, em sites de reclamação ou Procon.



3. ⁠Evite compras que foram enviadas por links sem conhecer a procedência.



4. ⁠Desconfie de promoções exageradas, produtos vendidos com valores muito baixos.



5. ⁠Não preencha formulários que pedem vários de seus dados pessoais, sem checar a utilidade que será dada ao formulário e sua real necessidade.



6. Se você enfrentar problemas ou se sentir prejudicado, procure ajuda! Procon: a primeira linha de defesa dos direitos do consumidor, disponível em estados e municípios. Defensorias Públicas: assistência jurídica gratuita para quem não pode pagar por um advogado. Juizados Especiais Cíveis (JECs): para causas de menor valor e complexidade, facilitam o acesso à justiça sem a necessidade de um advogado.

Rir causa rugas? Confira os principais mitos!

Será que as expressões faciais realmente prejudicam a saúde da pele? - Freepik

Ainda é comum associar o riso com o surgimento de rugas, principalmente na área dos olhos e ao redor da boca, onde os músculos faciais são mais ativados. Mas, será que as expressões faciais realmente prejudicam a saúde da pele? O cirurgião plástico Luís Maatz explica os principais mitos sobre o assunto. Confira:



Sorrir frequentemente causa rugas ao redor dos olhos

Mito: embora sorrisos possam formar linhas ao redor dos olhos (os chamados “pés de galinha”), as marcas são, em grande parte, temporárias.



Evitar expressões faciais reduz o surgimento de rugas

Mito: reprimir expressões faciais não impede o envelhecimento da pele. Pesquisadores da Mayo Clinic afirmam que a genética e o estilo de vida têm um impacto muito maior na formação de rugas do que expressões temporárias. Além disso, o estímulo dos músculos faciais ajuda a preservar a tonicidade e a sustentação da pele ao longo do tempo, retardando a flacidez e o envelhecimento.



O hábito de franzir a testa aumenta a propensão às rugas

Mito: qualquer expressão repetida pode criar linhas temporárias, mas as linhas duradouras resultam de fatores mais complexos, como a genética e a degradação estrutural da pele. Estudos mostram que sorrisos e expressões neutras, quando acompanhados de exposição ao sol, têm o mesmo potencial de formar ruga.



Botox previne o surgimento de rugas

Mito: uma revisão de estudos publicada no Brazilian Journal of Health Review, mostrou que o uso da toxina botulínica na prevenção do surgimento de rugas faciais demonstrou ser eficaz, mas sua aplicação para essa finalidade ainda é objeto de debate na comunidade científica.

Tendências de make para o verão 2025

Com a chegada do verão, surgem novas tendências de maquiagem - Freepik

Com a chegada do verão, surgem novas tendências de maquiagemFreepik

Com a chegada da temporada de verão, surgem novas tendências de maquiagem. O período, normalmente, pede por produções leves, naturais ou super divertidas.



O blush mais marcado será a principal tendência da temporada. O verão também pede brilho! Essa característica vai ser refletida nos lábios. Aposte em gloss com bastante glitter. Ousar na produção também está liberado, os cílios coloridos estão chegando com tudo.

Beleza da Alma

“Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo”. (Paulo Coelho)