Especialista tira dúvidas sobre os implantes hormonais - Reprodução

Especialista tira dúvidas sobre os implantes hormonais Reprodução

Publicado 27/11/2024 09:00

Olá, meninas!

Quem já ouviu falar do "Chip da Beleza"? Eu já o usei há mais de dez anos para tratar minha endometriose e como contraceptivo. Foi muito importante para minha saúde. Por isso, fiz questão de esclarecer algumas dúvidas e compartilhar com vocês. Nos últimos dias, um debate importante tomou conta das redes sociais. Em outubro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) havia proibido a comercialização de todos os tipos de implantes hormonais vendidos por farmácias de manipulação, inclusive os chamados “Chips da Beleza”. Mas recentemente, o órgão voltou atrás e atualizou as regras, especificando que estão vetados somente aqueles à base de anabolizantes ou hormônios destinados a fins estéticos, ganho de massa muscular e de desempenho esportivo. Na prática, a ação libera os implantes usados para tratamentos como o de reposição hormonal.

Mas afinal, o que são esses implantes hormonais? O que é o Chip da Beleza? O que muda para o consumidor após toda esta polêmica? Para saber mais sobre o assunto, conversamos com o ginecologista Malcolm Montgomery , especialista em ginecologia e obstetrícia e pioneiro em implantes hormonais junto com o Dr. Elsimar Coutinho. O especialista trabalha há mais de 30 anos com os tratamentos e esclareceu as principais dúvidas. Confiram a entrevista completa.Importante lembrar que o apelido de “chip da beleza” foi dado por uma paciente querida, a Hebe Camargo. Ela usava um implante de reposição hormonal e costumava chamar o tratamento de “chip da beleza” porque achava mais prático esse apelido. O termo foi sendo usado por outros pacientes, especialistas e acabou ficando popular. Na época, ela nos ajudou muito a divulgar a reposição hormonal, um tratamento que era tratado com muito tabu, mas que é fundamental para a saúde de muitas mulheres.Vale lembrar que a reposição é algo muito comum na medicina. Como por exemplo para uma pessoa que é diabética e precisa repor a insulina. Assim também é com a reposição hormonal. Ela vem para equilibrar e tratar muitos problemas. Sobre o uso da expressão popular “chip da beleza”, infelizmente acabou associando um termo médico a um uso fútil, já que algumas pessoas passaram a usar os efeitos da ferramenta de forma incorreta, para ganho de massa muscular e fins estéticos. Mas a reposição é um tratamento sério e eficaz.Os implantes hormonais podem corrigir desde inchaços em excesso, menstruações irregulares, sintomas fortes da TPM como enxaquecas, sintomas da endometriose, para proteger a fertilidade, miomas, e também podem ser usados como anticoncepcionais. Ele requer um acompanhamento médico de cerca de 3 a 10 meses até o ajuste da dose.Não. É preciso ter indicação médica de acordo com os problemas já listados acima. Além disso, as dosagens precisam ser testadas, ajustadas e avaliadas junto ao especialista. O médico vai solicitar exames para fazer as prescrições corretas. Os implantes são prescritos individualmente e cada paciente precisa ser avaliado. As doses hormonais são individuais e específicas para cada paciente.Hoje estão disponíveis no mercado vários tipos de implantes. E podem ocorrer efeitos colaterais que serão avaliados pelo médico. É importante ressaltar que o tratamento deve ser prescrito por um especialista. Já tivemos casos de implantes prescritos por esteticistas, dermatologistas e por médicos sem nenhuma experiência no assunto, oque pode causar problemas graves. Além disso, não podem usar os implantes pessoas com trombose, câncer e com alterações cardíacas graves.Um bisturi na mão de um cirurgião sem experiência pode ser um perigo para o paciente. Então, não podemos confundir o médico que sabe usar o implante hormonal com o que não sabe. É importante procurar os médicos que saibam usar essa técnica. O maior risco de usar implantes hormonais é colocar com pessoas que não sabem prescrever. Demoramos muitos anos para aprender e ajustar doses e avaliar os efeitos. Os implantes são extremamente benéficos. Temos pacientes que usam há mais de 30 anos. Casos de pessoas com problemas graves que dependem do tratamento para ter uma qualidade de vida. Então, se usados de forma correta, os benefícios são inúmeros. A proibição pela Anvisa vem para ajustar os erros que ocorreram com o uso e para tornar os implantes hormonais ainda mais seguros e eficientes.