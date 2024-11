Conheça os alimentos que podem ser grandes aliados do sistema reprodutivo - Reprodução

Conheça os alimentos que podem ser grandes aliados do sistema reprodutivoReprodução

Publicado 22/11/2024 09:00

Olá, meninas!

Lexa, Manu Gavassi e Gisele Bündchen anunciaram recentemente que estão grávidas. Se você também planeja ser mãe logo pode contar com a ajuda da alimentação. Você sabia? Alguns alimentos podem ser grandes aliados do sistema reprodutivo. De acordo com a nutricionista Patrícia Davidson, a nutrição e a fertilidade estão intimamente interligadas.

“Através da alimentação é possível melhorar a qualidade do óvulo e também sua maturação, o pH vaginal, a implantação do embrião e a qualidade do endométrio, fatores esses que são fundamentais para o sucesso de uma fecundação”, explica.

Confira a lista dos alimentos que auxiliam em cada etapa da fertilização:

- Gergelim, couve, brócolis, repolho, tofu, sardinha, amêndoas, grão de bico: São fontes de cálcio, que são importantes para a ativação do óvulo;

- Gorduras boas que auxiliam na saúde do endométrio - castanhas, nozes, abacate, coco, azeite;

- Pensando no pH vaginal que auxilia na implantação, alimentos probióticos são a chave, como: kombucha, picles de pepino, kimchi;

- A vitamina A é essencial para promover uma tuba uterina saudável, como alimentos do dia a dia, temos batata doce, peixes, espinafre e cenoura.

É necessário também ter cuidado ao que pode prejudicar a fertilidade. Confira alguns alimentos que são prejudiciais:

- Para quem tem intolerância alimentar ou sofre com uma doença autoimune, é importante evitar o leite de vaca e o glúten que já são bastante inflamatórios para estas pessoas;

- Bebida alcoólica frequentemente, Cafeína, Excesso de alimentos industrializados. A inflamação gerada por esses alimentos, podem desarmonizar os hormônios sexuais, além da possibilidade de causar danos às tubas uterinas, deixando o endométrio menos “receptivo” ao embrião".

Confira os suplementos que auxiliam a fertilidade:

- Resveratrol que atua na diminuição do quadro inflamatório para mulheres que sofrem com a endometriose, além de auxiliar na regulação do ciclo menstrual, aumentando assim as chances de gravidez;

- Coenzima Q10 que fornece energia para o desenvolvimento dos óvulos;

- Ômega 3 regulariza o ciclo menstrual, promovendo uma ovulação adequada e pode prevenir alterações no processo de maturação dos óvulos. O ômega-3 tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que reduzem a inflamação e o estresse oxidativo, que são prejudiciais à fertilidade;

- Metilfolato para mulheres que desejam engravidar, já é fundamental para a formação do tubo neural do feto. Importante estar na forma de metilfolato que é a forma ativa do ácido fólico.