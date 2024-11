Dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra - Reprodução

Publicado 20/11/2024 14:29

O Brasil está passando por um momento de grande transformação social. Ainda existe um grande caminho até o fim da desigualdade e do racismo, mas a luta torna-se cada vez maior. Hoje, Dia da Consciência Negra, reforçamos essa batalha.

Uma data histórica que homenageia Zumbi dos Palmares e a luta do povo negro por liberdade e igualdade. Este ano, um marco significativo é celebrado: pela primeira vez, o 20 de novembro é um feriado nacional, ampliando a visibilidade e a reflexão sobre a história, as conquistas e as dificuldades enfrentadas pela população negra no país.

Conversamos com Guilherme Oliveira, produtor cultural e idealizador do Circuito Afro Carioca, projeto que difunde a cultura preta. Estudioso das religiões de matriz africana, ele é um grande propagador do legado ancestral na luta antirracista.

“Não é apenas um dia de memória, mas também de reflexão sobre o passado e o presente da população negra no Brasil. O feriado proporciona um espaço para discutir questões como o racismo estrutural, a desigualdade social, o acesso à educação, à saúde e a outros direitos fundamentais. Em um país marcado por uma herança de escravidão e segregação, é essencial que esse dia sirva para promover o reconhecimento das contribuições históricas dos negros e negras, e a luta contínua por um Brasil mais justo e igualitário”, explica Guilherme.

A escolha do 20 de novembro como Dia da Consciência Negra não é meramente simbólica. Essa data lembra a morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, um dos maiores e mais importantes quilombos da história do Brasil.

“Zumbi representou a resistência contra a escravidão e foi um ícone de liberdade e luta pela justiça social. Ao lembrar sua morte, o Brasil revive a memória de todos os negros que, ao longo de séculos, resistiram à opressão e contribuíram para a formação do país”, destaca o produtor cultural.

Apesar dos avanços conquistados, a desigualdade racial continua sendo uma das maiores problemas da sociedade brasileira. Que esta luta seja lembrada diariamente. Que a força e a voz do movimento negro sejam uma batalha de todos. Respeito e dignidade não direitos de todos.