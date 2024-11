Moda Athleisure mistura conforto e versatilidade - Reprodução

Publicado 16/11/2024 09:00

Olá, meninas!

Quem não gosta de uma roupa confortável? E se for possível estilosa também? Essa parece ser a combinação perfeita, não é mesmo? Muitas mulheres ainda não sabem, mas esses conceitos viraram uma nova tendência. É isso mesmo, a tendência Athleisure vem com tudo no Verão 2025.

A moda promete combinar conforto e estilo de uma maneira nunca vista antes. No Brasil, essa tendência está ganhando força, especialmente com o aumento do interesse por um estilo de vida mais ativo e saudável. Será que essa moda vai pegar?

De acordo com Luciana Rabelo, consultora de imagem e estilo, poder movimentar-se com conforto e ainda estar bem vestida é a tendência do momento, sem falar da versatilidade que ajuda muito na correia do dia a dia. “Peças que eram tradicionalmente usadas apenas em academias agora estão sendo incorporadas em looks casuais. Um exemplo é o uso de leggings com blusas elegantes e blazeres ou tops de compressão com saias leves, vestidos com tênis de corrida”, explica a consultora.

Essas combinações permitem que você vá do trabalho à balada, da academia ao date, sem precisar de grandes adaptações. Combinar peças esportivas e casuais é perfeito para quem quer um look descontraído, mas também arrumado e fashion.