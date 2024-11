Criança mais velha deve se sentir parte da nova fase - Reprodução

Publicado 10/11/2024 00:00

Gisele Bündchen acabou de anunciar que está grávida. Como ela já tem outros filhos, vai passar por um problema que também atinge muitas mulheres comuns: como preparar a chegada do irmão? Conversamos com Priscilla Montes, educadora parental, e destacamos algumas dicas sobre como lidar com as questões dos filhos que vão conhecer os irmãos. Confiram!



Como preparar o filho mais velho?

Depositamos muitas expectativas na relação criança mais velha e a criança que vai chegar. O primeiro ponto é trabalhar e ajustar essas expectativas sem exigir demais dessa criança mais velha. Esta conversa pode começar assim que descobrirem a chegada de mais uma criança. Importante que a criança mais velha se sinta parte disso como família e que possa acompanhar todos os passos.



Quais são as reações mais comuns do filho mais velho?

As reações tendem a ser extremas, seja para gostar muito, seja para não gostar e a criança. Ciúmes e insegurança neste período é normal e compreensível. O importante é sempre validar o que a criança está sentindo, gerando segurança emocional e acolhimento.



Como envolver o filho mais velho durante a gravidez?

Dizer para a criança tudo que vai acontecer em cada fase e perguntar se ela gostaria de participar. Dizer que a ajuda dela será super bem-vinda e especial. Importante após nascer não colocar responsabilidades de cuidado do irmão mais novo para o irmão mais velho. Criança não cuida de criança. E, sim, deixar com que o irmão mais velho participe de forma espontânea e fluida.



Como garantir que o filho mais velho não se sinta deixado de lado?

É importante entender que ele também é parte integrante deste processo, e dar a ele pequenos momentos de interação sozinho com um dos cuidadores. Para que ele saiba que a chegada de um bebê não significa que ele perderá o seu lugar na família, onde todos são importantes.



Como minimizar o ciúme entre irmãos?

Aqui está o ponto chave do relacionamento entre irmãos: não depositar nessa relação a obrigatoriedade deles se amarem, mas, sim, se respeitarem! E é aqui que normalmente erramos pois depositamos expectativas desalinhadas nessa relação por acreditar que eles são obrigados a se amarem e se darem bem. É óbvio que este é o melhor cenário, mas, quando depositamos nessa relação diariamente esta obrigatoriedade, acabamos mais atrapalhando do que ajudando.







Alimentos ricos em fibras e antioxidantes para adicionar na dieta

Quando pensamos em dietas saudáveis, é importante adicionar nutrientes, vitaminas, fibras e antioxidantes à nossa alimentação. Vocês sabiam? Podemos fazer isso por meio de alimentos que proporcionam saciedade e bem-estar. Uma alimentação equilibrada promove não apenas o bom funcionamento físico, mas também o mental. Por isso, com a ajuda da nutricionista Aline Quissak, listamos os principais desse grupo que você não pode deixar de incluir na sua dieta.



Frutas vermelhas: com poderosos antioxidantes como antocianinas, vitamina C e quercetina, as frutas vermelhas melhoram a função cerebral, combatem o estresse oxidativo, e ajudam no controle glicêmico, favorecendo a saúde cardiovascular e prevenindo doenças neurodegenerativas.



Frutas cítricas: além de serem fontes de vitamina C, flavonoides e fibras, as frutas cítricas ajudam a aumentar a absorção de ferro, melhoram a função imunológica, promovem a saúde capilar e da pele, e possuem efeitos protetores contra doenças cardiovasculares e hipertensão.



Alface americana: fonte de fibras insolúveis, vitamina A, K, C e ácido fólico. A alface americana melhora a digestão, auxilia na coagulação sanguínea, promove a saúde dos olhos e protege contra doenças inflamatórias, ajudando na regulação dos níveis de glicose no sangue.



Grãos integrais: ricos em fibras solúveis e insolúveis, vitaminas do complexo B, minerais como magnésio e zinco, e antioxidantes, grãos integrais como aveia, quinoa, trigo-sarraceno e cevada melhoram a saúde digestiva, regulam o colesterol, promovem a saciedade e auxiliam no controle glicêmico.







Chá para desinchar

Qual mulher nunca se sentiu inchada ou quis perder uns quilos para um compromisso especial? A nutricionista Patrícia Davidson, ensina uma receita perfeita para quem quer desinchar para o fim de semana. A mistura pode ajudar a eliminar alguns quilos, desde que combinada com uma dieta equilibrada.



Ingredientes:

1 litro de água

1 colher de sopa de hibisco desidratado

1 colher de chá de açafrão-da-terra

1 colher de chá de gengibre ralado ou em pó

300 mg de magnésio (suplemento)

15 gotas de própolis



Como fazer: Ferva 1 litro de água, adicione o hibisco, deixe descansar por 5 minutos e coe. Depois, acrescente o açafrão e o gengibre, o própolis e misture bem.







Beleza da Alma

“A verdadeira coragem é ir atrás de seus sonhos mesmo quando todos dizem que eles são impossíveis”. (Cora Coralina)