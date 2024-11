Moda consciente: aprenda como alinhar estilo e sustentabilidade - Reprodução

Publicado 09/11/2024 09:00

Olá, meninas!

No cenário digital de hoje, influenciadoras de moda enchem nossos feeds com novos looks todos os dias, muitas vezes incentivando um consumo incessante de novas peças para evitar a sensação de "ficar desatualizada". Essa pressão constante pode gerar hábitos de consumo impulsivo, que nem sempre refletem o verdadeiro estilo pessoal de quem compra e, além disso, impõe um alto custo ao planeta.

Quantas vezes uma pessoa já se viu com um guarda-roupa cheio de peças compradas por impulso ou inspiradas nas redes sociais de alguém famoso, mas que, no dia a dia, não representam quem ela realmente é? Segundo Jèssy Lìma, consultora de imagem, essa frustração é comum. "Muitas pessoas acabam acumulando roupas que não combinam com o seu estilo pessoal, apenas porque seguiram a influência de tendências passageiras", explica a consultora.

Este ciclo de consumo, alimentado pela necessidade de acompanhar as rápidas mudanças do mundo da moda, não só prejudica o meio ambiente, como também impacta negativamente a relação das pessoas com seu próprio estilo e autoestima. A chave para sair desse ciclo está em fazer escolhas de moda mais conscientes e alinhadas com o estilo pessoal e os valores de cada um.

"Não se trata de parar de comprar, mas de investir em peças que realmente se conectam com quem você é e que são versáteis e duráveis. Esse tipo de consumo ajuda a construir um guarda-roupa que funciona a favor de quem o usa, em vez de ser uma fonte de insatisfação”, afirma.

