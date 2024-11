Proteção com filtro solar é o primeiro e mais importante passo para manter a pele segura - Reprodução

Proteção com filtro solar é o primeiro e mais importante passo para manter a pele seguraReprodução

Publicado 08/11/2024 09:00

Olá, meninas!

O verão está chegando! E durante a temporada de calor, quem não quer ficar com a pele bronzeada, não é mesmo? Mas para conquistá-la e mantê-la durante toda a estação, é importante seguir alguns processos para que o bronze venha de maneira saudável e segura.

Adeptos da pele bronzeada, sabem que manter o tom dourado conquistado não é fácil sem exposição diária ao sol. A boa notícia é que é possível fazê-lo de maneira segura e saudável. Além de sempre proteger a pele com protetor solar, incluir na dieta alimentos que estimulam a produção de melanina - o pigmento natural que dá cor à pele - pode ajudar a alcançar o bronzeado desejado.

Para quem deseja saber como, basta anotar as principais dicas para quem quer manter a pele bronzeada e, ao mesmo tempo, reforçar a hidratação e os cuidados com o corpo.

1 – Proteção solar reforçada com FPS 30 ou maior

Se o uso do filtro solar já é recomendando diariamente, na época do calor é necessário reforçar ainda mais os cuidados com a pele e a exposição solar. A

proteção é sempre o primeiro e mais importante passo para manter a pele segura e, também, bonita e bronzeada.

Por isso, é necessário usar um protetor solar com FPS acima de 30 e sempre lembrar de reaplicá-lo a cada duas horas, mesmo se não tiver contato máximo com o sol, como quando está em praias, piscinas e parques.

2 – Hidratação completa com diferentes produtos

O sol, calor e o bronzeamento podem ressecar ainda mais a pele. Então, é recomendado fortalecer o uso do hidratante por todo o corpo, que além de hidratar, ajudará a manter uma cor bonita e viçosa.

Neste caso, uma boa dica é utilizar o hidratante com ativos como as ceramidas e o ácido hialurônico que reforçam ainda mais a hidratação da pele. Além disso,

combiná-lo com um óleo corporal, que pode ser usado durante o banho, ajudará na conquista de um resultado completo e eficaz.

3 – Alimentação com ingredientes que aumentam a produção de melanina

A pele também é reflexo de uma boa alimentação. E, para dar um up no bronzeamento de forma natural, consumir alimentos ricos em vitamina C, carotenoides, como o licopeno, beta-caroteno e outros pigmentos como a clorofila, que é possível encontrar na cenoura, laranja e beterraba, ajuda a aumentar a pigmentação da pele.

4 – Produtos que proporcionam um bronzeamento seguro

Para quem não consegue frequentar praias e piscinas, para reforçar ou criar do zero a pele bronzeada, uma boa saída é fazer o uso de águas autobronzeadoras.

Além de conquistar um efeito iluminado, elas costumam oferecer hidratação e toque macio. Outra saída é fazer uso de protetores solares que ativam o bronze, que trazem um resultado bonito, ao mesmo tempo que garantem a segurança e proteção necessárias para a pele.