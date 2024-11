Sexo pode aliviar ou causar dor de cabeça? - Reprodução

Publicado 13/11/2024 09:00

Olá, meninas!

Quem nunca viu um filme ou novela em que a personagem deixa de transar por estar com dor de cabeça? Muitas pessoas não sabem, mas o sexo pode ser uma analgésico natural para a enxaqueca. Ainda é possível, o contrário. Alguns indivíduos se queixam de cefaléia após a relação.

De acordo com uma pesquisa realizada na Universidade de Münster, na Alemanha, cerca de 60% dos participantes com enxaqueca relataram que a atividade sexual proporcionou algum alívio das dores. Esse efeito se deve principalmente ao aumento do fluxo sanguíneo no cérebro e à liberação de endorfinas, que atuam no sistema nervoso central reduzindo a dor e trazendo uma sensação de bem-estar.



"O sexo pode, de fato, aliviar dores de cabeça para algumas pessoas. Estudos mostram que durante o orgasmo, há um aumento na produção de endorfinas, conhecidas como hormônios da felicidade. Essas substâncias têm efeitos analgésicos, ajudam a reduzir a percepção da dor”, explica o médico e terapeuta sexual João Borzino.

Infelizmente, esse alívio não atinge todas as pessoas. Os efeitos do sexo sobre a dor de cabeça variam de pessoa para pessoa. Segundo um estudo publicado na Cephalalgia, cerca de 33% das pessoas com enxaquecas experimentam um agravamento da dor após o sexo, o que sugere que o efeito da prática sexual sobre a dor é individual e depende de fatores como a intensidade da dor pré-existente, o estado emocional e o ambiente no qual a relação ocorre.

“O alívio da dor de cabeça por meio da atividade sexual é mais comum em pessoas com dores de cabeça tensionais e enxaquecas. No entanto, não é uma solução universal. Para algumas pessoas, especialmente aquelas que lidam com enxaquecas crônicas, a relação sexual pode não ter efeito algum ou até piorar o quadro”, destaca o médico.

No entanto, o sexo, ao invés de melhorar, pode também causar dores de cabeça. "É comum para algumas pessoas experimentarem dores de cabeça pós-coito, conhecidas como cefaleias coitais. Essas dores geralmente surgem durante o clímax ou logo após o orgasmo e podem variar de uma leve pressão na cabeça a dores intensas e agudas. Esse tipo de dor é mais comum em homens do que em mulheres e pode ter uma explicação fisiológica: o aumento da pressão arterial e a tensão muscular durante o sexo podem desencadear uma resposta dolorosa no cérebro".