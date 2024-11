Gretchen passará por um transplante capilar por causa da queda de cabelos - Reprodução

Publicado 11/11/2024 19:38

Olá, meninas!

Gretchen recentemente contou aos seus seguidores que passaram por um transplante capilar após receber o diagnóstico de alopecia, uma condição que levou à perda significativa de seus fios. Outra figura pública que lida com a questão é a influenciadora Virginia Fonseca, que passou por episódios de queda temporária de cabelo.

A dermatologista Ana Carolina Sumam esclarece que a alopecia é um termo abrangente para qualquer tipo de queda de cabelo, dividindo-se nas categorias principais: cicatricial e não cicatricial. “A alopecia cicatricial deixa uma cicatrização devido ao processo inflamatório que destrói o folículo capilar de forma permanente, impedindo o crescimento dos fios. Já as alopecias não cicatriciais são mais comuns e permitem a recuperação dos cabelos, como a alopecia androgenética e o eflúvio telógeno”, explica Ana Carolina.

Conhecida como calvície hereditária, a alopecia androgenética afeta 80% das pessoas ao longo da vida, especialmente aquelas com sintomas precoces. Já o eflúvio telógeno, o tipo que afeta a Virgínia, é uma queda temporária desencadeada por estresse. “Esse tipo geralmente se reverte com o tempo. No entanto, o tratamento é essencial para reduzir a ansiedade que a queda provoca”, destaca a dermatologista.

O diagnóstico da alopecia é geralmente clínico, complementado pela tricoscopia e, em casos complexos, biópsia. Exames específicos ajudam a identificar a causa. Entre os tratamentos, o minoxidil e os bloqueadores hormonais são indicados, especialmente para a alopecia androgenética.

Além dos tratamentos dermatológicos, os cuidados com a alimentação também são importantes. “Nutrientes como biotina, ferro, ômega-3 e vitamina D são cruciais para manter a saúde capilar. Uma dieta rica em ovos, nozes, sementes e vegetais folhosos fornece os nutrientes essenciais para o fortalecimento dos fios. Dietas anti-inflamatórias ajudam a reduzir a inflamação no couro cabeludo, modulando o sistema imunológico e prevenindo quedas intensas”, explica a nutricionista Priscila Schramm.

