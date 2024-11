Temperos podem ser bons aliados da nossa saúde - Reprodução

Publicado 17/11/2024 00:00

Você já se sentiu perdido na prateleira de temperos? Já se perguntou para que serve cada tempero ou erva aromática que encontra no supermercado? Você não está sozinho! Os temperos e especiarias têm o poder de transformar uma refeição simples em uma experiência gourmet. Eles também são aliados da nossa saúde. Mas, como tudo na vida, é preciso saber como usá-los da maneira certa. Para saber mais, conversamos com Luana Godinho, nutricionista do Supermercados Mundial. Ela separou dicas e informações básicas. Confira as informações e seja um chef de verdade na cozinha!



Para frango: Se você adora frango, experimente um mix de páprica, açafrão e um toque de alecrim. Esses temperos não apenas fazem o frango ficar delicioso, mas também têm propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes.



Para carne de bovina: Carne de boi e especiarias mais intensas combinam perfeitamente. O cominho, a pimenta-do-reino e o alho são ótimos para realçar o sabor da carne e também ajudam na digestão.



Para peixe: Quer dar um upgrade no seu peixe? Use ervas frescas como o endro ou o coentro. O frescor dessas ervas complementa a leveza do peixe e torna a refeição ainda mais nutritiva.



Arroz e feijão: Quem não ama um bom arroz com feijão? Para esse clássico brasileiro, alho, cebola e uma folha de louro são indispensáveis. Eles elevam o sabor e deixam tudo mais gostoso. Quer dar um toque especial? Coloque uma pitada de cominho!







Meia-calça colorida

Meia calça-colorida é versátil - Reprodução

Ousadas e estilosas! As meias-calças coloridas voltaram com tudo e são uma tendência que promete bombar mesmo nas próximas estações. Vermelhas, azuis, amarelas, rosas e até as brancas. As cores são as mais diversas e vale usar e abusar da criatividade e da imaginação. Aquelas com fio mais grosso dão um toque super sexy e moderno a qualquer produção.



Esta moda promete deixar de lado o preto e destacar as pernas de uma maneira divertida e original. As meias calças coloridas são versáteis e podem ser combinadas com várias outras peças. Um estilo que promete ser a cereja do bolo de qualquer look. O acessório combina com saias, vestidos, shorts e bermudas e pode ser encontrado em várias texturas e até em versões

estampadas. E você? Já usou? Se jogue neste estilo ousado e arrase!





Oleosa, mista ou normal? Cuidados ideais para cada tipo de pele

Cuidar da pele é fundamental para manter o bem-estar, e muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como escolher o produto certo para o seu tipo de pele. A dermatologista Cibele Hasmann Freire orienta sobre como identificar o tipo de pele e escolher os produtos ideais para cada condição, seja ela seca, oleosa ou mista. Entenda como escolher os produtos certos, mantendo-a saudável, equilibrada e radiante.



Pele Oleosa

A pele oleosa tende a produzir excesso de sebo, o que pode resultar em poros obstruídos e acne. O segredo para cuidar desse tipo de pele é controlar a oleosidade sem causar ressecamento. Géis de limpeza são a escolha ideal, especialmente aqueles formulados com ácido salicílico, que é eficaz na desobstrução dos poros. Para hidratação, opte por hidratantes leves, oil-free e

não comedogênicos, que oferecem a hidratação necessária sem aumentar a

oleosidade.



Pele Mista

A pele mista apresenta áreas oleosas, geralmente na zona T (testa, nariz e queixo), e áreas secas nas bochechas. Para equilibrar essas necessidades variadas, é importante usar produtos específicos. Limpadores suaves, que removem o excesso de óleo sem ressecar as áreas secas, são essenciais.



Hidratantes multifuncionais, contendo ingredientes como niacinamida, ajudam a equilibrar a produção de óleo. Além disso, tratamentos direcionados, como ativos matificantes na zona T e séruns hidratantes nas bochechas, são estratégias eficazes para manter a pele equilibrada.



Pele Madura

A pele madura tende a ser mais seca e pode apresentar linhas finas, rugas e perda de elasticidade. Produtos que promovem a regeneração celular e a hidratação são essenciais. Retinóides são uma excelente opção, pois ajudam a estimular a produção de colágeno e a reduzir a aparência de linhas finas.



Hidratantes enriquecidos com antioxidantes, como vitaminas C e E, protegem a pele dos danos ambientais. Além disso, séruns de reparação com peptídeos podem ajudar a firmar a pele e melhorar sua textura.







Beleza da Alma

“Como dois e dois são quatro sei que a vida vale a pena embora o pão seja caro e a liberdade, pequena”. (Ferreira Gullar)