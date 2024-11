Uma doação de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas - Reprodução

Publicado 25/11/2024 20:30

Olá, meninas!

Hoje, Dia Nacional do Doador de Sangue, o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (Hemorio) completa 80 anos. A unidade, que é o maior hemocentro do estado do Rio de Janeiro, e teve uma programação especial para comemorar a data, com o lançamento da campanha “Unidos pelo sangue”. A doação de sangue é um importante gesto solidário e de amor ao próximo, que salva vidas.

“O estoque de sangue do Hemorio abastece 100 unidades públicas de saúde, entre elas, todos os grandes hospitais de emergência do estado e unidades da rede federal, além do próprio hospital, que atende a pacientes com doenças hematológicas como anemia falciforme, hemofilia, leucemia, entre outras. Por isso o doador é peça fundamental nessa engrenagem, nada mais justo do que homenageá-los. É uma forma de agradecer por este gesto nobre e de amor ao próximo”, afirma Dr. Luiz Amorim, diretor do Hemorio.

De janeiro até o dia 21 de novembro deste ano, o Hemorio recebeu 81.792 doações. A estimativa é chegar a 92 mil até o fim do ano. “Com a proximidade das festas de Natal e Ano Novo as doações tendem a cair também entre 10% e 15%. Somente com o apoio de doadores de sangue conseguiremos manter os estoques equilibrados, por isso a mobilização precisa ser constante”, diz Amorim.

Como doar?

• Para doar sangue, é preciso:

• Ter entre 16 e 69 anos de idade

• Pesar mais de 50 kg

• Estar em boas condições de saúde

• Dormir pelo menos 6 horas na noite anterior à doação

• Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação, não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação

• Não fumar duas horas antes da doação

• Apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, carteira nacional de habilitação, passaporte, entre outros

• Menores de 18 anos devem apresentar o Termo de Consentimento padrão assinado pelos pais ou responsável legal

• Alguns medicamentos podem impedir a doação e se tiver feito tatuagem em período inferior a seis meses também. Doenças hematológicas, cardíacas, renais, pulmonares, hepáticas, autoimunes, diabetes, hipertireoidismo, hanseníase, tuberculose, câncer, sangramentos anormais, convulsões, ou portadores de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue também impedem a doação.

• Uma doação pode ajudar a salvar até quatro vidas!