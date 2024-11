É preciso considerar vários fatores ao escolher a escola - fotos Reprodução

É preciso considerar vários fatores ao escolher a escolafotos Reprodução

Publicado 24/11/2024 00:00

Com o fim do ano, muitos responsáveis se veem na dúvida com a escolha da escola dos filhos. Nesse momento, os pais se perguntam o que levar em conta. A escola é perto de casa? Tem ensino bilíngue? Tem boa classificação no Enem? São muitas questões, mas não existe uma resposta certa.



Na hora de escolher a melhor escola para os filhos, é preciso ficar atento a vários fatores. Para Marcia Frederico, psicóloga e consultora pedagógica do LIV, a família deve fazer uma autorreflexão e descobrir os pontos que são importantes para ela. “A ideia é elencar, colocar em ordem de prioridade, o que é essencial para essa família quando ela está pensando na educação dos filhos”, comenta Márcia. Confira as dicas da especialista:



- O espaço físico e a política pedagógica são importantes, mas com as demandas atuais é necessário ampliar o olhar para além do ensino de disciplinas como português, matemática, história e geografia. É muito importante que a unidade escolar esteja alinhada com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).



- Programa de educação socioemocional ou se ele está no currículo apenas de maneira pro forma. Os responsáveis devem procurar saber como é trabalhada a questão socioemocional dentro da unidade, como é a formação dos professores para esse ponto e se os alunos têm sempre um espaço de fala e escuta.



- Equilíbrio entre a educação digital e outras atividades que permitam a convivência entre alunos e se são abordadas questões éticas do mundo digital.





Menopausa e perda de peso: segredos para vencer o relógio biológico

As mudanças que o corpo sofre com a chegada da menopausa causam alterações que afetam diretamente o metabolismo e tornam o processo de emagrecimento mais desafiador para a maioria das mulheres.



“A menopausa traz consigo uma série de transformações hormonais que impactam o equilíbrio metabólico. A redução dos níveis de estrogênio, por exemplo, influencia na distribuição de gordura corporal, que se concentra mais na região abdominal. Com menos músculos, o corpo queima menos calorias naturalmente. Por isso que os tratamentos personalizados são tão importantes”, destaca a médica nutróloga Ana Luisa Vilela.



O foco deve ser em estratégias de emagrecimento que envolvam a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividades que estimulem a manutenção muscular. Compreender e respeitar as mudanças naturais do corpo é o primeiro passo para um envelhecimento mais saudável e equilibrado.





Moda: bermudas de alfaiataria

Bermuda é um clássico que vai bem nos dias quentes - Reprodução

Bermuda é um clássico que vai bem nos dias quentesReprodução

Esqueça o shortinho, a tendência que está em alta nesse fim de estação é a bermuda de alfaiataria. Um clássico que vai bem nos dias mais quentes e também nos mais fresquinhos. Elas podem ser largas, costuradas com tecidos leves como o linho, em algodão ou em tecidos mais finos. Uma coisa não deixa dúvidas – elas são muito sofisticadas e elegantes.



As bermudas são as estrelas de muitas produções, mas ficam ainda mais modernas quando são usadas em conjunto. Os conjuntinhos estão super em alta. Elas também podem ser combinadas com croppeds, saltinhos, mas uma dica que é o diferencial é usar com cintos alinhados em couro. Que tal aproveitar essa moda e dar um toque estiloso aos seus looks?









Beleza da Alma

“Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar e a voltar sempre inteira”. (Cecília Meireles)