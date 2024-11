Vencedores do concurso da Corte Real do Carnaval 2025 - Divulgação Riotur

Publicado 25/11/2024 20:41

Diversidade. Palavra que resume o sentimento que contagiou a noite da Grande Final, na última sexta, que elegeu os representantes da Corte Real 2025, em uma disputa que reuniu dez candidatas ao título de Rainha, cinco finalistas para o posto de Rei Momo, cinco finalistas a Musa, cinco a Muso e quatro a Não Binário. A família imperial da folia, pela primeira vez, terá sete integrantes: Thuane de Oliveira Rosário Werneck Maria Ribeiro (Rainha - Vila Isabel), Rhuanda Monteiro Risso (1ª Princesa - Mangueira), Jéssica Costa de Almeida (2ª Princesa - Força Jovem Vasco); Kaio Mackenzie (Rei Momo - Mangueira), Luís Otávio Antonio dos Santos (Muso - Salgueiro); Bianca de Oliveira Mourão Ermida (Musa - Beija-Flor) e Lucas Antonio Valentim da Silva (Cidadão Não Binário - Mangueira).

A noite da final na Cidade do Samba, apresentada pelo carnavalesco e pesquisador Milton Cunha, teve no júri 20 nomes de profissionais de diversas áreas da cultura e do entretenimento, mas que de alguma forma têm relação com o carnaval. E como nos anos anteriores, houve júri popular, com votação no portal de notícias G1. O resultado teve como base o somatório das notas do júri (1 a 5) com o adicional de até três pontos para os mais votados no G1.

Para o presidente da Riotur, Patrick Corrêa, a nova Corte reflete a representatividade do Carnaval carioca e do Concurso. “Chegamos ao fim deste concurso com um enorme sentimento de orgulho. Foram diversas etapas até a escolha dessa nova composição. A partir de agora serão sete integrantes a representar toda a magia do carnaval carioca em eventos nacionais e internacionais. A Corte Real 2025 celebra o início de uma nova era, de alegria, de inclusão e sobretudo de diversidade”, diz.

Entre os critérios da eleição constam pontos como sociabilidade e facilidade de expressão; simpatia e espírito carnavalesco; harmonia de linhas físicas e domínio da arte de sambar. A premiação varia de R$ 32,5 mil a R$ 45,5 mil.

Os grupos de pagode Pique Novo e Segura Nega animaram a noite, que teve transmissão via Youtube, conectada por mais de três mil dispositivos. A coreografia foi assinada por Mayara Lima e Alex Coutinho.

Conheça os integrantes da Corte Real do Carnaval 2025:

RAINHA DO CARNAVAL

Nome completo: Thuane de Oliveira Rosário Werneck Maria Ribeiro

Idade: 27 anos

Profissão: Tec. de Enfermagem

Escola de Samba: Unidos de Vila Isabel

Time do coração: Flamengo

1ª PRINCESA

Nome completo: Rhuanda Monteiro

Idade: 27 anos

Profissão: Professora Infantil e Enfermeira

Escola de Samba: Mangueira

Time do coração: Botafogo

2ª PRINCESA

Nome completo: Jéssica Almeida

Idade: 33 anos

Profissão: Advogada

Escola de Samba: GRES Força Jovem Vasco

Time do coração: Vasco

REI MOMO

Nome completo: Kaio Mackenzie

Idade: 28 anos

Profissão: Comerciante

Escola de Samba: Mangueira

Time do coração: Botafogo

VICE REI (não compõe a Corte, mas é auxiliar em caso de ausência do titular)

Nome completo: Davi Okwuchukwu

Idade: 24 anos

Profissão: Modelo e Ator

Escola de Samba: Mangueira

Time do coração: Flamengo

MUSO

Nome completo: Luis Otavio Antonio dos Santos

Idade: 25 anos

Profissão: Cabeleireiro

Escola de Samba: Salgueiro

Time do coração: Flamengo

MUSA

Nome completo: Bianca de Oliveira Mourão Ermida

Idade: 29 anos

Profissão: Secretária

Escola de Samba: Beija-Flor

Time do coração: Fluminense

CIDADÃO NÃO BINÁRIO

Nome completo: Lucas Antonio Valentim da Silva

Idade: 29 anos

Profissão: Enfermeiro

Escola de Samba: Mangueira