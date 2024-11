Saiba como evitar as compras por impulso - Reprodução

Publicado 29/11/2024 09:00

Olá, meninas!

A avalanche de ofertas e descontos oferecidos na Black Friday pode incentivar compras por impulso, não é mesmo? Hoje, dia 29 de novembro, é o famoso dia recheado de promoções. Mas a data também levanta um importante alerta: cuidado para não adquirir itens desnecessários e comprometer o seu orçamento!

Infelizmente, a urgência criada pelas promoções pode ser um perigo. A falta de educação financeira adequada pode causar endividamento das famílias. De acordo com levantamento mensal realizado pelo Serasa, mais de 70 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência, condição que afeta principalmente a população entre 41 e 60 anos.

Para tirar todas as dúvidas sobre o assunto, conversamos com o educador financeiro Douglas Araújo, especialista em planejamento e consumo consciente. Ele compartilhou estratégias práticas para evitar armadilhas, aproveitar a data com responsabilidade e alcançar equilíbrio financeiro.

“A pessoa quer dar a si um presente para suprir alguma carência, vai fazer ‘shoppingterapia’. Vê algo de que gosta, não pode comprar, mas passa no cartão, parcela e se endivida. Faz isso sem um planejamento e lá na frente, não agora, essa decisão errada, feita sem consciência, sem exercer autocontrole, vai se juntar com outra dívida, e com outra dívida, e vai te fazer mal. Isso vale para tudo o que não é planejado, mas é executado sem autocontrole”, explica Douglas.

Quando a pessoa já contraiu muitas dívidas, o especialista revela que é importante encarar o problema e manter o equilíbrio emocional para buscar um caminho para voltar a ter sucesso financeiro.

“A negociação das dívidas é um dos pontos principais para alcançar a liberdade financeira. A dica é poupar, cortar custos supérfluos e não fazer empréstimos. Compreender e relação entre saúde emocional e vida financeira ajuda a bloquear o consumismo desenfreado”, finaliza Douglas.