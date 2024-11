Aprenda a fazer a maquiagem da cantora Sabrina Carpenter - Reprodução

Publicado 30/11/2024 09:00

Olá, meninas!

Em reta final de 2024, é impossível que alguém tenha passado ileso às músicas de Sabrina Carpenter. Muito além das canções, ela faz sucesso também por inspirar e ditar as tendências do universo de moda e de beleza. Muitos já a consideram a maior it-girl da atualidade!

Um dos pontos mais marcantes da cantora é a maquiagem, que quase sempre é a mesma e tem como características ser natural e extremamente glow, com um ar de "boneca". Convidamos a beauty expert do Werner Botafogo, Ju Monteiro, para ensinar o passo a passo. Confiram:

- Na preparação de pele, aplique primeiro um hidratante facial e primer. Existem opções que já contém brilho na composição, podem ser uma ótima alternativa para a construção dessa pele.

- Em seguida, use uma base de cobertura média e textura iluminada. Já o corretivo, opte por uma opção um tom mais claro, que também irá ajudar a construir.

- Na sequência, você deve começar a construir as outras etapas de maquiagem também com produtos líquidos/cremosos: blush, iluminador e contorno. Para essa maquiagem, o blush em tons mais rosados é o ideal, já que queremos atingir aquele efeito boneca e queimada de sol. O iluminador também pode seguir a mesma tonalidade, pois assim você consegue mesclar melhor os produtos, garantindo um efeito luminoso mais natural.

- Vale lembrar que o blush a lá Sabrina Carpenter é bem marcado, essa é uma característica principal. Você pode ir construindo as camadas aos poucos e esfumar levemente, para deixar o efeito mais bonito e com acabamento mais profissional. Após fazer todas as camadas cremosas, você deve finalizar cada uma delas com a versão em pó desses produtos.

- Outro ponto bem marcante da maquiagem da cantora são os lábios. Ela costuma variar, desde tons mais rosinhas até o vermelhão, porém na grande maioria das vezes ela aparece com tons neutros em degradê. Aqui, o lápis de boca será seu melhor amigo, é ele quem garante esse efeito. Contorne toda a boca com um lápis marrom, de preferência algum mais emoliente, que seja fácil de esfumar. O traço não precisa ser tão fino e você também pode ultrapassar um pouco o limite dos lábios, caso queira um efeito de volume. Com os dedos, dê leves batidinhas para criar um efeito degradê. Em seguida, aplique um batom rosado mais claro no centro dos lábios, de forma que a cor se funda ao degradê do lápis. Finalize com um gloss incolor.