Publicado 05/12/2024 11:29

Olá, meninas!

Virgínia Fonseca está no centro das atenções mais uma vez. A influencer, que recentemente deu à luz seu terceiro filho, revelou o "segredo" por trás da rápida recuperação da boa forma: uma dieta baseada no consumo diário de impressionantes 20 ovos. O método, compartilhado nas redes sociais, gerou um turbilhão de debates entre fãs, curiosos e, claro, especialistas em saúde.

Embora o ovo seja um alimento versátil e nutritivo, a professora de nutrição e mestre em saúde da família, Camila Ferreira Costa, da Universidade Iguaçu (Unig), faz um alerta. "O ovo é maravilhoso, cheio de proteínas e vitaminas A e E, complexo B, selênio e zinco. Mas ninguém deveria basear sua dieta em um único alimento, por mais benéfico que ele seja. Nosso corpo precisa de variedade e equilíbrio, e essa fórmula mágica das redes sociais pode sair muito caro para a saúde", explica a nutricionista, observando que é um perigo as pessoas se deixarem influenciar por um “recorte” do que veem na internet.

Tudo que é demais faz mal

Segundo Camila, o consumo diário de até cinco ovos é considerado seguro para pessoas saudáveis e sem problemas relacionados ao colesterol. No entanto, extrapolar essa quantidade — especialmente em uma dieta que elimina outros grupos alimentares, como os carboidratos — pode causar sérios desequilíbrios para o organismo. Entre outros sintomas, a pessoa pode ter mal-estar relacionado a excesso de gases ou até mesmo sintomas de fraqueza, já que as células do nosso corpo retiram energia dos carboidratos.

“Carboidratos, na medida certa, são essenciais para nossas células. Cortá-los completamente pode gerar uma série de problemas, como falta de energia e até impacto no funcionamento do sistema nervoso. Além disso, tentar reproduzir a rotina de um influenciador sem orientação de um nutricionista é um risco enorme, porque ninguém vê o quadro completo. A saúde é muito mais complexa do que uma barriga chapada”, destaca.

Nem todo o ovo é igual: aprenda a escolher

Para quem não abre mão de incluir ovos no cardápio, Camila lembra que a qualidade também importa. Ela explica que tanto ovos caipiras quanto de granja podem estar contaminados por agrotóxicos, vindos da alimentação das galinhas. “As pessoas tendem a achar que os ovos caipiras, com casca amarela e aparência rústica, são sempre melhores, mas isso nem sempre é verdade. O ideal é optar por ovos orgânicos, com selo de procedência, que garantam a ausência de contaminantes”.

Equilíbrio é a palavra-chave

A febre dos 20 ovos de Virgínia pode até parecer tentadora, mas Camila ressalta que não existe alimento mágico — e nem dieta milagrosa. “O ovo é ótimo, mas sozinho não faz verão. Uma alimentação balanceada é aquela que inclui todos os grupos alimentares, adaptada às necessidades de cada pessoa, sempre com acompanhamento de um profissional. Não podemos endeusar nem demonizar alimentos, como vemos nas dietas da moda. Saúde é equilíbrio, não extremismo”, afirma. Por último, a nutricionista e professora da Unig chama atenção que propostas de dietas extremamente restritivas e com base em um único alimento causam danos à saúde a longo prazo.