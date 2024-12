Psiquiatra deixa dicas para ter um sono mais tranquilo - Reprodução

Publicado 05/12/2024 11:36

Olá, meninas!

É difícil encontrar alguém que nunca teve uma noite de sono ruim, não é mesmo? A maioria dos brasileiros sofre com algum distúrbio do sono. Cerca de 72% dos brasileiros não "dormem bem" e a insônia é a queixa principal. Será que você também faz parte dessa estatística?

Para esclarecer mais sobre o assunto, conversamos com o psiquiatra Ervin Cotrik, no nosso tradicional bate-papo com o especialista sobre os transtornos da mente. Ele esclareceu as principais dúvidas e destacou informações informantes. Vamos entender quais são os tipos mais comuns de insônia?

“O transtorno de insônia caracteriza-se por uma queixa de insatisfação com a quantidade ou a qualidade do sono, associada à dificuldade de iniciá-lo. Como por exemplo: eu deito, mas demoro muito para dormir; tenho diversos despertares ou problemas para voltar a dormir após esses despertares ou ainda o despertar precoce pela manhã, bem antes da hora desejada. Essas alterações persistem por, no mínimo, três dias na semana e podem gerar um sofrimento importante, atrapalhando suas funções diárias”, explica o Dr. Ervin.

Segundo o especialista, muitos estudos consideram a insônia quantitativa como um sono de menos de 6 horas de duração. O próximo passo é identificar a causa da insônia. Ela pode ser tanto "primária" quanto "secundária" de um outro diagnóstico.

O psiquiatra explica que aproximadamente metade dos pacientes com insônia crônica tem um transtorno psiquiátrico, como por exemplo a depressão. Porém, a insônia também pode estar associada a outros motivos, como:

- Presença de estresses sociais e familiares, problemas profissionais, financeiros e conflitos nas relações interpessoais;

- Dor crônica, mais da metade dos pacientes com dor crônica têm sintomas de insônia;

- Distúrbios neurológicos, a insônia é comum em pacientes com doença neurológica, como por exemplo na doença de parkinson;

- Uso de medicamentos e psicoestimulantes, dentre outros;

- Além disso, os hábitos noturnos desregulados estão muito associados à insônia.

Se você se identificou com estes sintomas, o Dr. Ervin listou algumas recomendações que vão te ajudar a melhorar a qualidade do seu sono. A dica é a busca por comportamentos saudáveis que vão favorecer uma boa qualidade de sono. Confiram!

1. O quarto de dormir deve ser silencioso e escuro.

2. Ter horário regular para deitar e levantar.

3. Não permanecer na cama durante o dia.

4. Realizar exercícios físicos regularmente, mas evitar realizá-los nas últimas horas antes de deitar para dormir.

5. Não ingerir bebidas alcoólicas antes de deitar.

6. Não ingerir estimulantes até 4 horas antes de deitar (chá preto, café, bebidas à base de cola, chocolate, cigarro, drogas).

7. Evitar excesso de líquidos antes de dormir.

8. Utilizar a cama apenas para dormir e não para fazer refeições, conversar ao telefone, assistir à televisão ou a filmes, ouvir música ou para fazer leituras prolongadas.

9. Retirar a televisão, o aparelho de som e o computador do quarto.

10. Não usar medicamentos para insônia sem orientação médica.

Alerta

A perda crônica de sono, como a observada na insônia não tratada, é um fator de risco para a ocorrência de acidentes domésticos, de trabalho ou automobilísticos. Além de ser um fator para o surgimento de problemas sociais e para a redução da saúde e da qualidade de vida.

Não faça parte dessa estatística. Busque ajuda com um médico especialista para que ele possa identificar o seu tipo de insônia e o melhor tratamento. Nunca se automedique!