Publicado 10/12/2024 18:11

A noite desta segunda-feira (09/12) foi de pura emoção para aqueles que trabalham no enfrentamento à violência contra a mulher. O programa Empoderadas, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizou a quinta edição do prêmio que destaca as personalidades que trabalham nesta causa. Foram homenageados 26 profissionais entre autoridades, policiais, integrantes do judiciário, atrizes e cantoras.

O evento, realizado no teatro do Hotel Copacabana Palace, contou com cerca de 600 convidados e a apresentação da atriz Isabel Fillardis e de Érica Paes, superintendente e criadora do Empoderadas, e teve direção de Pablo Falcão e roteiro de Dimas Novais. Entre as atrações, a cantoras Doralyce e Hud, além da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga, formada por 52 alunas da rede pública de ensino, sob a regência de Priscila Bomfim.

Acompanhado do filho, Dom, Luana Piovani foi um dos destaques do Prêmio Empoderadas, "Salvar a vida de uma mulher não tem preço. Por isso, esses nomes da esfera pública - juízes, promotores, delegados, desembargadores, policiais - que atuam na linha de frente contra a violência de gênero merecem destaque", disse Luana, em seu discurso.

Além dela, outra ativista da casa, a eterna modelo Luiza Brunet também foi premiada. "É importante as mulheres saberem que não estão sozinhas. Apenas quem passou por situações de violência, sabe como é difícil. Mas não precisa ser solitário", destacou Brunet.

A atriz Mariana Santos, que na novela das 21h da TV Globo, "Mania de Você", vive a personagem Fátima, uma dona de casa frustrada, que sofre agressões e tem sua autoestima e seu amor-próprio atacados diariamente pelo marido, também foi premiada. "Jogar luz nesse assunto tem me causado muita emoção, é impressionante a quantidade de relatos que chegam até mim. De todo tipo de mulher, de diferentes regiões e classes sociais", afirmou Mariana.

Érica Paes, criadora do programa e superintendente de equidade e gênero, ex-campeã de jiu-jitsu e precursora das artes marciais femininas do país, é uma especialista em segurança feminina. "A ideia de criar o Empoderadas surgiu depois que eu, mesmo sendo uma atleta especialista em lutas, sofri duas tentativas de estupro", explicou Érica.

O programa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos atua na prevenção e no enfrentamento à violência de gênero, e foi criado em 2019 por Erica Paes, especialista em segurança feminina e fundadora do IDMEP (Instituto de Defesa da Mulher Erica Paes). Criado há quatro anos, além das aulas de defesa pessoal, a iniciativa oferece cursos profissionalizantes e rede de apoio que conta com advogadas, psicólogas e assistentes sociais para acolhimento das alunas. Hoje, são 68 polos ativos por todo território fluminense e mais de 1 milhão de mulheres atendidas e acolhidas.

A prevenção é a base da metodologia, que conta também com professoras especialistas em artes marciais, preparadas para oferecer educação, alertar sobre os direitos e identificação dos sinais da violência, sempre atuando de forma preventiva.