Érica Paes, a criadora do programa EmpoderadasDivulgação

Publicado 09/12/2024 18:58

O programa Empoderadas, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realiza hoje (09/12), no Copacabana Palace, a quinta edição do prêmio que destaca personalidades que trabalham no enfrentamento à violência contra a mulher. Serão homenageados 26 profissionais entre autoridades, policiais, integrantes do judiciário, atrizes e cantoras. Entre os agraciados estão o governador Cláudio Castro, a atrizes Luana Piovani e Mariana Santos, a apresentadora Xuxa, a modelo Luiza Brunet, entre outros nomes. A apresentação será de Isabel Fillardis e de Érica Paes, superintendente do Empoderadas.

"Nessa quarta edição do Prêmio, vamos destacar o trabalho do Empoderadinhas, braço do Empoderadas no combate à prevenção ao abuso contra crianças e jovens. Nesses anos com o Empoderadas, percebi que a maioria das mulheres atendidas por nós, já tinha sofrido algum tipo de abuso na infância. Então vimos a necessidade de criar um trabalho de base, na formação de meninas mais conscientes, seguras e, consequentemente, empoderadas", diz Érica Paes.

O programa da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos atua na prevenção e no enfrentamento à violência de gênero, e foi criado em 2019 por Erica Paes, especialista em segurança feminina e fundadora do IDMEP (Instituto de Defesa da Mulher Erica Paes). Criado há quatro anos, além das aulas de defesa pessoal, a iniciativa oferece cursos profissionalizantes e rede de apoio que conta com advogadas, psicólogas e assistentes sociais para acolhimento das alunas. Hoje, são 68 polos ativos por todo território fluminense e mais de 1 milhão de mulheres atendidas e acolhidas.

A prevenção é a base da metodologia, que conta também com professoras especialistas em artes marciais, preparadas para oferecer educação, alertar sobre os direitos e identificação dos sinais da violência, sempre atuando de forma preventiva.