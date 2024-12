Mocha Mousse é a cor de 2025 - Reprodução

Mocha Mousse é a cor de 2025Reprodução

Publicado 20/12/2024 09:00

Olá, meninas!

A cor Mocha Mousse foi eleita como a cor do ano para 2025. O tom é um marrom suave, neutro, que lembra conforto, simplicidade e que já ganhou as ruas. O estilo está presente em roupas, acessórios, maquiagem e até na decoração. E você, já adotou a tendência? Que tal aderir à tonalidade que é super estilosa?

Para te ajudar, conversamos com a Bia Herrero, especialista em moda, ela destacou looks poderosos com a cor do momento. Dicas para usar peças Mocha Mousse com um toque de sofisticação e versatilidade. Confiram!

Blazer de couro

A principal dica é investir em peças que não apenas seguem a tendência atual, mas também são atemporais, para você usar agora e no futuro! Um bom blazer de couro na cor Mocha Mousse é um exemplo perfeito: versátil e elegante, ele transita entre situações casuais e mais sofisticadas. Combine com calça de couro, jeans ou vestidos, e você estará sempre estilosa. Peças assim nunca saem de moda.

Roupas casuais fitness

Para o dia a dia, aposte em looks confortáveis. As roupas de treino, que estão super em alta, são uma ótima pedida. A ideia é unir o visual de academia com a cor do momento e adicionar acessórios estratégicos. Isso deixa o look comfy muito mais estiloso para as atividades diárias.

Vestido

Você precisa ter! Vestidos são verdadeiros coringas no guarda-roupa! Dependendo dos acessórios, eles se adaptam perfeitamente a diversas ocasiões. Com um sapato mais casual, é uma escolha prática para o dia a dia, mas, com um salto ou uma bolsa mais sofisticada, você está pronta para um evento ou compromisso especial. Na tonalidade Mocha Mousse, a peça ganha ainda mais charme e modernidade.

Calça de alfaiataria

Outra peça que vale o investimento é a calça de alfaiataria na tonalidade Mocha Mousse. Ela é perfeita para montar looks sofisticados sem esforço. Combine com uma camisa branca para um visual clássico ou com um top estruturado para um toque moderno. Essa combinação traz elegância e versatilidade, sendo ideal tanto para o ambiente de trabalho quanto para eventos mais formais.

Bolsa

Por fim, uma boa bolsa na cor Mocha Mousse é um acessório essencial. Além de ser prática, ela eleva qualquer produção, funcionando como um ponto de destaque no look. Aposte em modelos estruturados para um visual mais sofisticado ou em opções de ombro e crossbody para o dia a dia. É aquele tipo de acessório que une estilo e funcionalidade na medida certa.