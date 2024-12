8 sinais da menopausa nos cabelos - Reprodução

Publicado 16/12/2024 20:45

Olá, meninas!

As alterações hormonais comuns no período da menopausa são responsáveis por uma série de sintomas, entre eles as mudanças nos cabelos. Para não sofrer com os problemas comuns nesta fase, alguns cuidados podem ajudar a manter os fios bonitos e saudáveis.

Reconhecer os primeiros sinais de mudanças capilares associadas à menopausa pode ajudar as mulheres a buscarem soluções eficazes e a prevenir danos mais severos. Confira as dicas da dermatologista Isabel Martinez. Ela listou os principais indícios a serem observados:

Queda de cabelo mais intensa: Aumento na quantidade de fios encontrados no travesseiro, no pente ou no ralo do chuveiro pode indicar telógeno effluvium, uma condição comum durante as alterações hormonais.

Afinamento dos fios: Perceba se o diâmetro do cabelo está menor, resultando em fios mais finos e frágeis. Essa mudança é especialmente notável na região frontal do couro cabeludo.

Perda de densidade capilar: Observe se o couro cabeludo está mais visível, especialmente na parte superior da cabeça, enquanto as laterais e a nuca permanecem relativamente preservadas.

Mudanças na textura do cabelo: O cabelo pode se tornar mais seco, quebradiço e menos elástico devido à redução de estrogênios e à alteração na produção de sebo pelo couro cabeludo.

Miniaturização dos fios: Note se alguns fios estão se tornando muito finos e curtos, fenômeno comum na alopecia androgenética (padrão feminino de queda de cabelo).

Retração da linha frontal do cabelo: Em alguns casos, como na alopecia fibrosante frontal, uma doença que apresenta uma maior incidência após a menopausa, a linha capilar pode recuar lentamente, muitas vezes acompanhada de perda de pelos nas sobrancelhas

Mudanças regionais no crescimento: Diminuição mais acentuada do crescimento capilar no topo da cabeça ou nas têmporas, enquanto os pelos faciais podem aumentar devido ao desequilíbrio entre estrogênios e andrógenos.

Diminuição do brilho e vitalidade: O cabelo pode parecer mais opaco e sem vida, com menor resistência ao calor, umidade e tratamentos químicos.

"Essas alterações podem começar de forma sutil, mas é essencial monitorá-las e procurar um dermatologista ou tricologista ao primeiro sinal de preocupação. O diagnóstico precoce permite tratamentos mais direcionados e aumenta as chances de sucesso na preservação da saúde capilar", finaliza Isabel.