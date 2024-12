Trio SalDoce é formado por Marianna Eis, Brenda Luce e Fernanda Francis - Divulgação

Elas são muito mais que um trio de mulheres na música, são um exemplo de força feminina, empoderamento e amor à arte. As cantoras do SalDoce, que participaram do The Voice Brasil em edições diferentes, hoje dão um show de talento e destaque na música popular brasileira. O grupo formado por Marianna Eis, Brenda Luce e Fernanda Francis reforça o protagonismo feminino no cenário e se prepara para lançar um álbum em 2025.

E parece que o destino conspirou para o caminho musical dessas meninas. Mariana sempre estive ligada à música desde a infância e tem várias composições em novelas da Globo. Brenda teve aulas de piano, flauta e iniciação musical ainda criança e decidiu largar a faculdade de arquitetura para seguir o sonho da música. Já para Fernanda, é como se a música a tivesse escolhido, ela mal consegue lembrar da sua vida sem a música.

Em 2016, Marianna e Brenda se conheceram e começaram a gravar vídeos para o YouTube. Essa sinergia ganhou força quando, em 2019, Fernanda se juntou, formando oficialmente a SalDoce. O que inicialmente seria apenas um projeto de gravação de cinco músicas logo se transformou em algo maior devido ao retorno positivo e ao crescente engajamento do público. Desde então, o grupo lançou uma série de singles que conquistaram os ouvintes, como “Meu Dengo” e “Querendo Te Beijar” (feat. Clara Valverde), além de colaborações com nomes como Buchecha e Gabriel Gonti.

Cada integrante adiciona ao grupo sua trajetória. Marianna Eis é cantora, compositora e instrumentista, com passagens por importantes colaborações no cenário nacional, incluindo o programa The Voice Brasil e a composição de músicas para trilhas de novelas da TV Globo. Brenda Luce, por sua vez, foi conquistando espaço pelo YouTube, onde seus covers e músicas autorais somam milhões de visualizações. Sua participação no The Voice Brasil, em 2017, ajudou a impulsionar sua carreira solo antes de integrar o trio. Já Fernanda Francis começou sua carreira ainda jovem, tendo se apresentado com diversas bandas desde os 13 anos, lançando seu primeiro single solo em 2016 e colaborado em peças publicitárias, jingles e trilhas para as rádios mais importantes do país.

Guiadas pela paixão em criar experiências musicais que proporcionem paz, conforto e conexão duradoura, SalDoce vem conquistando cada vez mais espaço. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas mulheres que inspiram outras mulheres? Confiram a entrevista completa.

Como foi sua criação?

Fernanda: Minha criação foi cheia de amor e cuidados. Fui criada em um ambiente familiar que sempre valorizou a educação e os bons princípios. Minha família, além de me ensinar importantes valores, sempre me deu liberdade para ser quem eu quisesse, o que foi fundamental para que eu pudesse me dedicar à música. Sempre me apoiaram, permitindo que eu seguisse esse caminho com total liberdade, o que foi essencial pro meu crescimento pessoal e artístico.

Brenda: Minha criação foi mais para liberal do que conservadora. Minha mãe sempre estimulou que eu fosse autodidata e “safa”, me deixando andar de transporte público desde cedo, para que eu conseguisse chegar sozinha aos lugares que eu queria, por exemplo. Meu pai tinha um pouco mais de medo de me dar essa liberdade toda e um instinto um pouco maior de me “poupar” de dificuldades, mas os dois sempre me educaram para que eu fosse uma pessoa responsável, estudiosa e independente.

Marianna: Foi ótima, sempre estive ligada a música, a arte, na minha infância eu queria ser tenista, joguei tênis dos 7 até os 18 anos e minha mãe sempre me apoiou em tudo o que eu fazia, quando decidi virar cantora e compositora não foi diferente, ela sempre esteve lá para mim.

Como é a relação com a família?

Fernanda: Minha relação com a minha família é muito próxima e marcada por respeito e apoio. Sempre tivemos um vínculo forte, baseado na confiança e no carinho. Apesar de, como em qualquer família, enfrentarmos desafios ao longo dos anos, sempre conseguimos nos apoiar e superar juntos. Tenho muito orgulho deles porque, além de tudo, sempre foram fonte constante de amor e incentivo em todas as áreas da minha vida.

Brenda: Tenho uma relação de muita parceria entre eu, minha mãe e meu pai principalmente. Como a nossa família ser relativamente pequena, tentamos ser o mais unidos possível e estar ali um para o outro sempre.

Marianna: Muito boa, meus irmãos sempre me apoiaram, tenho ótimos sobrinhos e primos, nos damos muito bem.

Como decidiu trabalhar com música?

Fernanda: Foi algo que aconteceu naturalmente pra mim, quase como se a música tivesse me escolhido. Eu não consigo lembrar da minha vida sem música. Sempre fui apaixonada por filmes musicais, artistas e bandas, e isso sempre foi minha maior inspiração para viver de música. Comecei montando várias bandas de rock, gravei CD, tive trabalho solo e, mais tarde, me juntei à SalDoce, que foi a minha melhor escolha.



Brenda: A música faz parte da minha vida desde que eu sou uma criancinha, que foi quando eu comecei minhas primeiras aulas de piano, flauta, coral e iniciação musical. Porém encarar a música não só como uma paixão, mas sim como uma carreira, eu diria que começou a acontecer em 2017. Em 2016 eu criei um canal no YouTube, e lá pude colocar pra fora toda a minha criatividade fazendo versões de músicas que eu ouvia. A repercussão dos vídeos foi melhor do que eu imaginava e isso começou a me dar mais confiança. Em 2017, quando consegui entrar no The Voice e virei as cadeiras da Ivete Sangalo e Lulu Santos, fiquei mais confiante ainda, além dos meus pais também que, até então, tinham receio de que eu vivesse de música. Por fim, larguei minha faculdade de arquitetura e decidi de vez começar a trabalhar como cantora profissional.

Marianna: Desde pequena já tocava violão, mas decidi mesmo aos 21 anos que queria compor para outros artistas, com a SalDoce o sonho de dar voz às composições se tornou mais forte e agora é o carro chefe da minha vida.

O que ainda falta fazer na carreira?

Fernanda: Meu maior sonho é fazer muitos shows com a SalDoce nos maiores festivais do mundo, principalmente no Rock in Rio. Quero também participar de muitos programas de TV, ouvir nossas músicas tocando constantemente nas rádios e alcançar o tão sonhado top 10 no Spotify. Outro grande objetivo é ganhar um Grammy com a SalDoce, algo que seria a realização de um trabalho árduo e coletivo. E, acima de tudo, desejo ouvir um mar de gente nos nossos shows cantando as músicas que aprenderam a ouvir com a nossa voz.

Brenda: Tanta coisa! Estamos apenas começando! Faltam muitos e muitos palcos que queremos nos apresentar ainda, além de parcerias com artistas que admiramos. Sonhamos com o dia em que faremos nosso show 100% autoral, e rodando esse “Brasilzão” todo com a nossa tour.

Marianna: Turnês, mais programas de televisão, músicas na rádio, já fizemos bastante mas ainda falta muito e sempre vamos atrás dos nossos objetivos para conquistá-los.

Você se acha um mulherão?

Fernanda: Eu não me vejo como um “mulherão” no sentido convencional, mas acredito que a minha verdadeira força vem da confiança em quem sou, do meu trabalho e das minhas escolhas. Acredito que a verdadeira beleza e poder de uma mulher estão na forma como ela se expressa, no seu potencial e em como ela se coloca no mundo. Me sinto segura e orgulhosa de ser quem sou, e acho que isso é o mais importante.



Brenda: Sim, mesmo tendo 1,55! Hahaha. Me acho um mulherão porque eu nunca desisti do meu sonho, até mesmo no momento em que ninguém acreditava e só sabiam me dizer que o caminho era muito difícil e incerto. E, graças aos estímulos da minha mãe desde cedo, sou uma pessoa muito proativa, o que me faz ter facilidade para fazer, aprender e resolver muitas das coisas que eu me propor. Isso me faz um mulherão porque mulherões são, acima de tudo, independentes!

Marianna: Acredito que toda mulher tem que se achar um mulherão, nós temos que entender o nosso valor e nos amar antes das outras pessoas.

Um recado para todas as mulheres?

Fernanda: Nunca deixem de acreditar em si mesmas. Os sonhos e objetivos de vocês são válidos e possíveis, não importa o quão distante possam parecer. Somos mais fortes do que imaginamos e temos o poder de transformar o que parece impossível em realidade. Sigam seus corações e não tenham medo de ocupar o espaço que merecem. O mundo precisa da nossa coragem, da nossa voz e da nossa autenticidade.

Brenda: Sejam sempre donas de si. Donas de seus corpos, de suas opiniões, pensamentos, valores, desejos. Em meio a tanto caos nesse mundo, não podemos nos perder de nós mesmas. Só assim poderemos viver nossa vida com felicidade e resiliência.

Marianna: Amor próprio, correr atrás dos sonhos e construir nossa vida só depende da gente.