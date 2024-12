Ceia de fim de ano está 5,8% mais cara - Reprodução

Ceia de fim de ano está 5,8% mais cara Reprodução

Publicado 25/12/2024 09:00

Olá, meninas!

Pensar em Natal e Ano Novo é pensar em ceia! Neste ano, porém, a alta nos preços de diversos alimentos tem levado muitas pessoas a buscar alternativas para manter as tradições à mesa sem comprometer o orçamento. Projeções da Confederação Nacional do Comércio (CNC), baseadas no Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) de novembro, indicam que os itens tradicionalmente consumidos na ceia de Natal devem registrar um aumento médio de 5,8% em dezembro.



Pensando nisso, Camila Dornelles, nutricionista do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim dá algumas dicas de como economizar, sem deixar de lado o sabor e as delícias dessa festividade tão aguardada.



"Antes de tudo, é necessário elaborar uma lista com antecedência para evitar colocar no carrinho itens desnecessários. Outro ponto é que comprar em feiras e mercados locais costuma ser mais econômico, além de garantir produtos mais frescos do que os encontrados em supermercados.”



Outra estratégia para ter mais controle financeiro é realizar uma pesquisa de preços em diferentes estabelecimentos antes. É importante estar atento às promoções e descontos que surgem de última hora. A partir delas, é possível poupar dinheiro.



“Planejar as quantidades corretas para evitar desperdícios é outro cuidado essencial. Por isso, estimar a quantidade de comida necessária por pessoa pode ser um método eficaz, todos comem e o consumo é feito de forma mais consciente”, orienta a profissional.



Ao ir às compras, a nutricionista destaca que apostar em frutas, legumes e verduras da estação pode ser uma boa tática para incrementar a mesa. Entre as frutas, as opções com melhor custo-benefício são abacaxi, banana, manga, melão, melancia e laranja. No grupo dos legumes, abóbora, abobrinha, batata, berinjela, cenoura, vagem e beterraba se destacam.