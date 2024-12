Para começar o Ano Novo com o pé direito, separamos alguns conselhos para dar harmonia ao seu cantinho - Reprodução

Publicado 29/12/2024 00:00

O que faz uma casa se tornar um lar? Algumas ações podem transformar completamente a atmosfera da sua casa, tornando-a um refúgio de amor e harmonia. E para começar o Ano Novo com o pé direito, separamos alguns conselhos da escritora Laila Coelho, autora do livro 'Óbvio sobre família precisa ser dito'. Confira as dicas e prepare-se para criar um ambiente mais acolhedor neste novo ciclo:



1- Tenha uma rotina de organização: a desordem em casa pode refletir e até intensificar o caos interior. Comece pelo básico, arrume a cama todos os dias ao se levantar. Além de ser um hábito simples, ele cria um efeito dominó de organização e disciplina em outras áreas. Para aprofundar, crie uma lista de tarefas com os membros da família, divida responsabilidades de forma justa, mostrando que o lar é um esforço coletivo.



2- Personalize seu lar com memórias e identidade: nada faz uma casa parecer mais um lar do que decorá-la com fotos, objetos de viagens e itens que contem sua história. Tire um fim de semana para selecionar fotos da família e colocá-las em molduras ou fazer um mural. Para ir além, envolva toda a família nesse processo, permitindo que cada membro escolha algo que simbolize sua essência.



3 - Valorize refeições em família: sentar à mesa com a família é um ato poderoso de união. Planeje pelo menos uma refeição semanal onde todos possam estar presentes, sem distrações como celulares ou TV. Use esse momento para ouvir como foi o dia de cada um e compartilhar histórias. Experimente definir um prato especial que todos gostem ou criar um ritual, como uma oração antes da refeição. Isso ajuda a estabelecer uma tradição e torna esses encontros ainda mais significativos.



5 - Crie um espaço de conexão e relaxamento: reserve um cantinho na sua casa dedicado ao descanso e à conexão com Deus ou consigo mesma. Pode ser uma poltrona na sala, um pequeno altar ou até um espaço no quintal. Decore com objetos que tragam paz, como uma vela aromática, uma planta ou um livro inspirador. Defina uma rotina de 15 minutos por dia nesse espaço.

Looks para arrasar no Réveillon

Componha looks com as peças do seu armário - Reprodução

Estar bem vestido durante a noite de réveillon é quase uma tradição para os brasileiros. Seja em uma festa ou em casa com a família. Entretanto, aqueles que querem fugir do óbvio das roupas brancas podem ficar na dúvida do que vestir. Para ajudar aqueles que não definiram a produção para o Ano Novo, a stylist Mariana Herrmann, separou cinco dicas simples e práticas.



Roupa nova não é regra: componha looks com as peças que você considera mais bonitas do seu armário de acordo com o seu mood e arrase na virada do ano.



Nas compras, opte por peças funcionais: se você prefere peças novas, opte por aquelas que possam ser utilizadas em outras situações e não apenas numa festa de Réveillon. Uma boa dica é refletir se a roupa a ser adquirida combina com outras que você já tem no armário. Se a resposta for sim, temos um match!



Réveillon na praia: se for passar o Ano Novo no litoral, aposte em roupas coloridas, brancas e florais.



Invista nos acessórios: para os looks mais simples, tanto na cidade, quanto no litoral, aposte em acessórios como cintos brilhantes, colares, pulseiras, brincos e anéis.



Atenção aos calçados: leve em conta o local em que você passará a virada. Se estiver na praia, por exemplo, evite salto alto e aposte em chinelos e rasteirinhas. Em eventos na cidade, opte por calçados confortáveis que não irão te impedir de curtir o momento da virada.

Beleza da Alma

“Tem dias que a esperança é sempre mais teimosa do que eu”. (Fabrício Carpinejar)