Giovanna Antonelli está no elenco de "Beleza Fatal - Reprodução/Youtube

Giovanna Antonelli está no elenco de "Beleza FatalReprodução/Youtube

Publicado 08/01/2025 12:15 | Atualizado 08/01/2025 12:17

Rio -"Beleza Fatal", a primeira novela da Max, que estreia dia 27 de janeiro, teve seu teaser divulgado nesta quarta-feira (8). Com 40 capítulos, a criação de Raphael Montes traz à tona uma história de mistérios, paixões e segredos sombrios.

fotogaleria

No elenco estão grandes da teledramaturgia: Giovanna Antonelli, Camila Queiroz, Camila Piganga, Vanessa Giaocomo , Murilo Rosa, Marcelo Serrado e Caio Blat.



No melodrama com uma narrativa que mistura vingança, justiça e poder, Sofia (Camila Queiroz) vê sua vida desmoronar quando sua mãe (Vanessa Giacomo) é presa injustamente por artimanhas da prima Lola (Camila Pitanga).

Perdida e desamparada, Sofia encontra abrigo junto à calorosa família Paixão, liderada por Elvira (Giovanna Antonelli), que enfrenta sua própria tragédia: a filha Rebeca luta pela vida após uma cirurgia plástica malsucedida. Unidas pela dor, Sofia e os Paixão descobrem um objetivo em comum: enfrentar os culpados e buscar reparação.

"Temos vingança, justiça e poder com muito amor, humor e drama também, do jeito que a gente gosta", disse Giovanna Antonelli.



Segundo a atriz, Elvira Paixão é uma mulher que não mede esforços para estar com quem ama, "que sempre está dando um jeitinho de conseguir de conseguir se virar para sustentar a família".

Determinada a acabar com Lola e todos os responsáveis por suas tragédias, Sofia mergulha de cabeça em um plano de vingança. Mas quando um amor do passado ressurge em sua vida, ela se vê dividida, questionando suas escolhas e percebendo que o caminho para a justiça pode custar mais do que está disposta a pagar.



Lola, personagem de Camila Pitanga, é uma alpinista social que consegue empreender um grande império de beleza. "Ela apronta, viu?", entrega a atriz.





Fazem parte do elenco também: Herson Capri, Augusto Madeira, Julia Stockler, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Naruna Costa, Kiara Felippe, Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Santiago Acosta Cis, Rei Black, Mariana Molina, Luciano Chirolli e as criancas Melissa Sampaio, Noah Calixto Moi, Raphael Raposo e Gaby Martins.



"Beleza Fatal" é uma novela Original da Max, produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery. Criada e roteirizada por Raphael Montes, tem direção geral de Maria de Médicis e supervisão de Silvio de Abreu.