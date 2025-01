Márcia Dantas chorou ao falar sobre demissão do SBT - Reprodução/Instagram

Márcia Dantas chorou ao falar sobre demissão do SBT Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2025 23:03

Rio - Márcia Dantas surgiu chorando nas redes sociais, nesta segunda-feira (06), para agradecer o apoio que recebeu após o anúncio de sua demissão do SBT. Na emissora, a jornalista estava no comando do "Primeiro Impacto" mas já apresentou o "SBT Brasil", o "Tá na Hora" e o "Chega Mais Notícias".

fotogaleria "Estou passando aqui só para agradecer o carinho de vocês comigo. Eu estou sendo acolhida pelos meus amigos, pela minha família, por quem sempre me acompanhou. Está difícil ainda falar, eu estou bem triste e é isso", iniciou o desabafo.

"Eu quero cuidar de mim agora um pouquinho, melhorar e depois eu venho conversar com vocês. Mas queria agradecer porque tem tanta gente boa aqui na internet mandando tantas mensagens lindas e eu queria só dizer que está tudo bem, que meu coração está em paz. Por mais que eu esteja muito triste, meu coração está em paz", disse.

"Eu sei que Deus sabe de tudo, minha fé é inabalável. Sei que meu pai está me dando força da onde ele estiver e ele foi a pessoa que acreditou mais em mim quando nem eu mesma acreditava. Eu só tenho gratidão a toda minha trajetória, a tudo que eu construí. Meu caminho é lindo e está só começando. Obrigada pela preocupação, eu vou ficar bem, só que a gente também precisa acolher os nossos sentimentos, viver o nosso luto. Depois tudo passa, obrigada de coração", finalizou.

O desligamento de Márcia Dantas faz parte de uma série de reformulações na emissora da família Abravanel. Em 2024, nomes como Regina Volpato, Michelle Barros, Paulo Mathias, Becca Milano, Christina Rocha, Chris Flores e os locutores Cléber Machado e Téo José também deixaram o SBT. Em dezembro, Raul Gil não teve contrato renovado e encerrou uma passagem de 14 anos.