Ana Maria Braga anuncia o início das inscrições do reality Chef de Alto NívelReprodução/Globo

Publicado 07/01/2025 12:28 | Atualizado 07/01/2025 12:29

Rio - Ana Maria Braga anunciou no ‘Mais Você’ desta terça-feira (7,) o início das inscrições do reality ‘Chef de Alto Nível’. No programa, chefs de todo país – profissionais, amadores ou amantes da cozinha que produzem conteúdo para a internet – já podem se inscrever no site Receitas.com.